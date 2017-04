Nalzaro: Gumunhap ug tanghaga

KAPIN na sa usa ka semana ang nakalabay human mahitabo ang engkuwentro tali sa puwersa sa kagamhanan ug sa Abu Sayyaf Group (ASG) sa Barangay Napo, Inabanga, Bohol apan ang mga gumunhap ug mga tanghaga nga naglimen wa pa mahatagi og tukma ug kompletong katin-awan sa atong mga opisyal sa militar ug kapulisan sa rehiyon. Mas daghan ang mga pangutana kay sa tubag. Maka-ingon ta nga dakong palpak ang atong militar ug kapulisan niadtong tungura. Dakong sagpa sa ilang nawong ang nahitabo. Unang pangutana: Nganong nakadunggo man ang maong armadong grupo sa dakong suba sa Inabanga nga wa mamatikdi sa mga awtoridad? Naglawig ang grupo gikan sa Sulu paingon sa Bohol sulod sa pipila ka oras. Asa diay ang Navy, Coast Guard ug Maritime police? Wala diay magpatrolya sa atong kadagatan ang atong Navy ug Coast Guard nunot sa travel advisory nga gipagawas sa Embahada sa Estados Unidos nga nagpahimangno sa ilang mga nationals nga magmatngon kon mobiyahe dinhi sa Central Visayas gumikan sa hulga sa teroristang grupo nga mopahigayon og mga pagpangdagit sa Cebu ug Bohol? Palpak ang ilang intelligence gathering. Kon wa pay nagpakabana nga taga Inabanga, way kalibutan ang atong mga awtoridad nga nakadunggo na diay ang mga terorista sa Bohol. Ikaduhang paltos sa militar ug kapulisan mao ang pag-eskapo sa mga ASG members. Usa ka adlaw nga gubat ug gisuportahan ang ground troops ug air asset. Mihagbong ug napulo ka bomba ang Air Force batok sa napulo lang ka ASG members. Unya upat ray napatay, ang uban naka-eskapo. Nganong naka-survive ug naka-eskapo pa man ang mga karaho nga puwerting daghana sa militar ug kapulisan ang nagpalibot kanila? Giunsa man nila pag-eskapo? Di sila suhito sa lugar. Kon Sulu pa unta to, makaingon nga may rason nga maka-eskapo kay suhito sa lugar. Pero Bohol unya estranghero sila. Dihado pa ang militar kay upat ang napatay sa ilang habig. Gisudlay sa militar ang Bohol aron pangitaon ang nahibiling ASG. Ay sus, nag-usik-usik lang mo sa panahon. Wa na to diha. Nanguli na sa ilang kuta sa Mindanao. (bobby@sunstar.com.ph)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 20, 2017.

