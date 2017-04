Niñal: Gout to believe

NAGSUWAT ko ining atong kolum ron samtang nagping-it sa kangutngot sa tiil, sa joints, sa may kumagko dapit. Ninghubag ning dapita ug labihang sakita kon matandogan, sakit pa’s gibuwagan. Duha ka adlaw na kong nag-antos ini. Si Hesus nabanhaw na lang human nag-antos pagtubos sa kasal-anan sa katawhan, samtang ako ania nagbayad pa sa mga kasal-anan sa akong kabatan-on. "Mao ni gout," akong giingnan akong asawa nga mapinanggaong naghaplas og Omega sa akong tiil. Mao ni among bonding ron: haplasan ko sa akong asawa samtang agakon ko sa akong mga anak sa paglakaw. "Pareha ra nig arthritis?" nangutana akong asawa. "Mag-agaw ra na sila," mitubag ko, "pero gout lay gamita kay tiguwang kaayo paminawon ang arthritis." Mao ning klase sa sakit nga makaingon ko nga di na gyod ko batan-on. Lahi ni siya, pananglitan, sa dengue, kay ang lamok di man moilag edad. Malipay pa gani ko kon hilantan kay baby paminawon ang hilanat. Ang gout sakit pangtiguwang. Kasagaran sa maigo ini katong mga nag-edad kwarenta pataas, ang among henerasyon. Pila na kaha sa akong ka-batch sa Generation X ang nagsungkod karon kay gi-gout? Samtang ang mga Millennials mga tudlo ray gipamaolan sa sigeg Internet. "Magbantay na ka unsay kan-on," ingon akong asawa nga gi-Google unsay makaingon sa gout. "Maglikay na kag red meats, internal organs, shellfish, oily fish..." "Husto na, please," ako siyang giputol kay basin unsa pay mga pagkaon iyang makit-an. Paborito nako ang dinugoan, ang paklay ug tanang klase sa isda, ug karon ako na ning likayan tanan? "Ug alcoholic beverages, especially beer," mipadayon siyag basa. "Husto na lagiiii!" nakasiyagit ko pagkadungog sa beer. "Ayaw lag kasuko gud, kantahan lang tika," ingon siya, dayong sing-al, "Gout to believe in magic / Tell me how two people find each other..." "Tabang mga silingan!" misyagit ko samtang gatakiang palayo sa akong asawang bugalbugalon.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 20, 2017.

