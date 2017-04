Editoryal: May protector?

SI Sr. Supt. Emerson Dante nibutyag nga dunay mga opisyal sa Talisay City nga nanawag kaniya aron mopatunga dihang gironda ug gidakop si Lagtang Brgy. Captain Mark Ferdinand Bas sa mga pulis. Nakuhaan siya og armas ug granada. Wa gibutyag ni Dante ang mga ngan sa mga opisyal. Tinuod man o di ang pasangil ni Dante, angay kining imbestigahon sa Ombudsman ug Department of Interior and Local Government (DILG). Si bisan kinsa nga opisyal way katungod nga manghilabot sa legal nga operasyon sa kapulisan. Sa gisulti ni Dante, masabot nga gisultihan siya sa pagpatu­nga aron di idayon ang operasyon apan iyang gibalibaran. Klaro nga pagpanghilabot sa lehitimong operasyon ang gihimo sa opisyal o mga opisyal. Di usab maayo ang pagpadayag ni Konsehal Arturo Bas sa iyang kahimangod nga wa mosulti si Dante kaniya sa intelligence report nga ang iyang anak nalambigit sa illegal drugs. Kanunay silang magtagbo ni Dante kay siya ang tsirman sa peace and order committee sa konseho sa Talisay apan, wa mosulti kaniya ang hepe. Matod niya iya unta mamaymayan ug mabadlong kon tinuod mang naggamit kini og drugas o nalambigit sa pagpamaligya. Ang husto untang gibuhat ni Bas mao ang pagdayeg kang Dante tungod sa kaisog niini nga mitago sa confidential nga intelligence report gikan kaniya bisan anak niya ang subject. Kay kon di pa isog ug tarong si Dante sa iyang trabaho isip hepe sa Talisay police, iya nang napindotan si Bas sa intel report. Apan maayong ibutyag ni Dante kinsa kining mga opisyal nga nisuway sa pagpanghilabot sa raid aron masuta kon duna ba silay tulubagon o wa. Kay kon tinuod nga apil sa drugas si Kapitan Bas, kadudahan nga mga drug protector kining maong mga opisyal. Mao diay tingali kini rason nganong sa Talisay, drugas way hubas hubas.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 21, 2017.

