Hirit: Masanta na unta

Phil Reyes

Brgy. Talamban, Cebu City DUGAY na ning mga pagpangubkob sa kabukiran sa Cebu City. Bisan pag suruyon sa mga opisyal sa Siyudad, mobantang sa ilang mga panan-aw ang mga quarry operation. Bisan sa pagtan-aw pa lang sa ordinaryong mga tawo, klaro nga di subdivision ang tumong sa pagkubkob. Di land development, kon di land destruction. Gipatag ang mga bukid aron makakuha og filling materials. Makapahibung kay sa kadu-gay na ning mao nga mga operasyon, way nakabadlong nila. Ang natutokan og atensyon mao ang quarrying operation sa Brgy. Binaliw human moreklamo ang nagpailang tag-iya nga giapil ang iyang yuta sa developer. Kon wa pa mopalag ang tag-iya, molihok ba usab kaha ang mga opisyal sa Siyudad? Sa ilang pagpangampanya sa kabukiran, wa sila makalantaw o makakita sa nangapahak nga mga bukid nga klarong di usa ka subdivision ang gitukod, kon di pagpangubkob nga ilegal. Gawas nga ilang giguba ang kabukiran pinaagi sa way puas nga pagpangubkob, ang dagkong dumptrucks nga nanghakot sa yuta maoy nakaguba sa mga karsada nga ilang giagian. Tan-awa ang mga dan gikan sa Brgy. Talamban, Bacayan, Pit-os, Binaliw, Agsungot ug Pulangbato, dagko na kaayo og mga libaong ug liki. Di kini maingon niani kon di pa tungod sa dagkong dumptrucks nga nagkarga og bug-at nga kargamento. Daghan sa mga karsada ning mga dapita di pa dugay nga gipang-ayo, apan daghan na ang nangadaut tungod sa dagkong mga trak. Sa kadugay na ning operasyon sa mga quarry, karon lang nakalihok ang mga opisyal sa Siyudad. Di man tagolilong ang mga dumptruck ug ang dapit nga gikubkoban wa mahimutang sa Mars nga di sila makakita. Hinaut pa nga ang pagpanginlabot sa Siyudad sa quarrying sa Brgy. Binaliw mao lay sinugdanan sa pagpakabana sa lain pang mga operasyon sa kabukiran. Unta niini, mabadlong na ang way puas nga pagpangguba sa kabukiran sa Siyudad sa Sugbo sa pasumangil nga ang ilang gibuhat pagpalambo, bisan sa tinud-anay, pagpangguba.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 21, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.