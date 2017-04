Nalzaro: Guardo way utang kabubut-on

NAKADAWAT ko og impormasyon nga nahatagan og gamay konsiderasyon si Cebu City Councilor Jerry Guardo sa buhatan sa Visayas Ombudsman. Inay 90 day suspension, gipamulta na lang siya. Kini may kalabutan sa kaso nga iyang gi-atubang sa anti-graft office nunot sa kapakyas niya pagsubmiter og yearend accounting report sa galastuhan sa Barangay Sambag Uno niadtong kapitan pa siya. Matod pa nga si incumbent barangay captain Lemar Alcover, kaatbang ni Guardo, maoy nagpasaka sa kaso. Apan gipanghimakak kini ni Alcover, anak ni Konsehal Jun Alcover, kauban ni Guardo kaniadto sa Team Rama. Dili pa lang dugay milayat si Guardo ngadto sa Bando Osmeña Pundok Kauswagan (BOPK) kay nangluod sa Team Rama gumikan kay wala kuno siya tabangi sa partido. Pero gihimo lang ni Guardo ang pasangil aron aduna siyay igong rason sa pagtabok. Aduna pa kini mas lawom nga rason. Mialegar si Guardo nga wala siya tabangi sa Team Rama. Unsay wala tabangi nga ang law office man ni Vice Mayor Edgardo Labella mao may mitabang kaniya. Si Labella Team Rama god na. Ang buhatan ni Labella maoy mi-preparar sa motion for reconsideration ni Guardo ngadto sa Ombudsman. Mao na kini ang resulta nga multahan na lang siya inay suspension. Intonses, ma­kabalik na siya sa iyang trabaho. Wala siya pangayoi o kobrahe og attorney’s fee sa buhatan ni Labella kay tabang kadto sa bise mayor. Gani atol sa iyang pagbisita sa buhatan ni Labella adunay mihatag kaniya og P20,000 ug iyang gidawat ug gisulod sa iyang bulsa. Unya moingon siya nga wa tabangi? Pag-sure diha Jerry uy. Taphaw kining rason ni Guardo. Dugay ko na kining gihimadlan nga mobalhin siya gumikan kay ma-inpluwensiya siya sa iyang igsoon nga si Jonathan "Atan" Guardo nga nakig-alyado na sa "kanhi laos nga pulitiko." Gawas pa, nahaylo si Jerry sa tanyag sa lider sa BOPK labi pa kay ang tanang namalhin sa partido sama ni Dave Tumulak, Mary Ann Delos Santos ug Hanz Abella gihatagan og executive functions. Kanang ilang pagka-deputy mayors wa na sila mamalhin kay mituo sa prinsipyo sa BOPK. Namalhin na gumikan sa kahakog sa gahum. (bobby@sunstar.com.ph)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 21, 2017.

