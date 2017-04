Rabacal: Palpak ang military ug PNP batok terorista

NAGPADAYON pa ang imbestigasyon sa Philippine National Police (PNP) sa nahitabong engkuwentro sa mga sakop sa Abu Sayyaf ug military apil ang kapulisan didto sa Inabangga, Bohol niadtong miaging semana. Nakapangutana ang kataw­han og nganong nakaabut ang mga terorista sa Bohol nga wa mamatikdi sa mga tinugyanan sa balaud. Sukwahi sa pasalig sa PNP ug military nga walay mga te­rorista dinhi sa Kabisay-an, tulo ka mga sundawo ug usa ka pulis ang gipatay sa 12 ka mga sakop sa Abu Sayyaf nga nakasud sa Inabangga, Bohol. Kon wa makadeparar ang mga tinugyanan sa balaud sa tulo ka mga pumpboat nga gisakyan sa 12 ka mga terorista padung sa Bohol unsa may kasiguroan nga ang mga bangiitang ISIS wa pa makasud sa atong nasud? Angay natong hinuktokan nga bisan ang mga adunahang nasud sama sa France, England, Belgium ug Germany gihasi na sa ISIS. Ato usab nga hinumdoman ang nahitabo sa twin towers didto sa New York nga gibanggaan og ayroplano nga giilug sa mga terorista. Sa laktud nga pagkasulti, dili angayang manghambug ang atong mga tinugyanan sa balaud hinunoa ilang lig-unon ang ilang intelligence gathering batok sa mga terorista ug ubang mga tawo nga buot mohimo og kadaut sa atong nasud. US vs. North Korea Daghang nagpaabut nga bombahan sa Estados Unidos (US) ang North Korea tungod sa kanunay niining pag-testing sa ilang nuclear weapons ug missiles nga supak sa gimbut-an sa United Nations (UN). Naninguha sila nga makahimo og nuclear-tipped ballistic missile nga makaabut sa US. Nagtuo usab ang ubang mga nasud nga mohimo sa ilang ika-unom nga nuclear weapons testing ang North Korea. Apan inay nuclear ang missile maoy ila unta nga ipalupad apan mikagar lang kini. Bisan pa niini mihulga ang North Korea nga maghimo sila og sunod-sunod nga missile ug nuclear test. Samtang dili masiguro kon unsa gayud ang desisyon ni US President Donald Trump batok sa North Korea apan ang China, South Korea ug Japan naglaum nga mahilut ang panagbangi sa duha ka mga nasud pinaagi sa diplomatikanhong paagi. Kon mahitabo nga bombahan gayud kini sa US nahadlok ang South Korea ug Japan nga ang North Korea adto ma­nimawos kanila pinaagi sa pagbomba usab sa ilang mga nasud. (msr1144@yahoo.com)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 21, 2017.

