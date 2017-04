Albor: Giilogan ang Fuente Osmeña

CEBU’S Fuente Osmeña Circle usa ka fountain ug parke sulod sa rotunda sa eskina Jones Avenue nga karon Osmeña Boulevard ug Mango Avenue nga karon Gen. Maxilom Avenue. Dapit para pahuwayanan, ehersisyo, tapokanan, suroyanan, lain-laing kalihokan ug ubang presentasyon. Giugmad pasidungog sa great grand old man sa Sugbo kanhi Pres. Sergio Osmeña Sr. ikaupat nga pangulo sa nasod. Giinagurahan sa 1912. Fountain gimontar nunot sa inagurasyon sa bag-ong water system sa siyudad. Nahimong simbolo sa kaisog ug garbo sa mga Sugbuanon. Nakontro­bersyal kay giilogan sa kagamhanan sa siyudad ug pro­binsya. Ang RTC nag-ila sa city government nga maoy tag-iya sa Rotunda Park Fuente Osmeña Circle kay ubos sa Spanish Law sa dihang natukod ang maong parke sa lungsod sa Sugbo nga siyudad na karon ang dunay hurisdiksyon sa maong luna. Apan mi-file og motion for reconsideration o notice of appeal sa kasong sibil nga gisang-at sa probinsya pagbawi sa Fuente Rotunda Park. Basi sa kasaysayan ang lote gipalit sa probinsya sa Sugbo gikan sa nasodnong kagamhanan sa 1918 panahon ni Gov.-Gen. Francis Harreson diin ang Cebu City nga munisipyo kaniadto kabahin sa territorial boundaries isip capital nga maoy gilingkoran sa ka­pitolyo. Plaza Independensya nahimutang sa dalan Martirez nga karon MJ Cuenco Avenue taliwala sa Fort San Pedro ug ang unang edipisyo sa kapitolyo nga diha gitukod nga gibalhin na sa dalan Escario. Suroyanan ang dakong wanang sa hardin nga tugob sa mga tanaman, kabulakan, kakahoyan ilabina sa mga karaang acasia nga saksi sa daghang nawong sa sugilanon ug kasaysayan sa adunahang Sugbo. Skating rink ug kiosko diin ang kasing-kasing sa plaza gidesinyo pahaom isip handomanan ni Miguel Lopez de Legaspi nga unang Spanish Gov.-Gen. sa Pilipinas. Sa sayong bahin sa 1600 ginganlan og Plaza de Armas, gipalapdan nahimong Plaza Mayor, Plaza Maria Cristina panahon sa mga Katsila, Plza Libertad panahon sa mga Amerikano hangtod nga gibunyagan sa mga Sugbuanon ug Plaza Independensya human mahaw-as sa miulipon nga mga Katsila. Gawasnon nga magdebati ang lain-laing pundok timaan sa katahom ug kalagsik sa demokrasya. Plaza nga nagtangag og mga misteryosong sugilanon ug nagpahipi nga sekreto. Gani sa konstruksyon sa road tunnel sa 2006 nakatandog sa pipila ka bahin diin nakawotan ang mga bahandi. Colon Street maoy dalan sa kasaysayan sa lungsod sa Sugbo nga siyudad na karon. Labing karaan ug kinamub-an nga dalan sa Pilipinas kinutlo sa ngalan ni Cristobal Colon o Christopher Columbus subay sa orihinal nga plano ni Miguel Lopez de Legaspi nga unang Espanyol nga konkistador nga midunggo dinhi aron pag-istablisar og teritoryo o colony sa 1565. (csa_1156@yahoo.com/0916-734-5737)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 22, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.