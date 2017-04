Binghay: Ang kalipay naa ra sa alimpatakan

KINAIYA sa mga Pinoy ang pagtipig sa butang kung bag-ong pinalit o hinatag labi na kung gikan sa gawas maong magkatawa ko nga mahinumdom sa akong daginutan nga lola kay unya ra niya ipa-gawas sa kaban ang mga bag-o kung dunay bisita. Gani, isimba una namo ang among bag-ong sapatos o senina. Ang uban sab magpasagirit dayo’g bulhot padagan kung dunay bag-ong sakyanan. Sam­tang way sipyat ang lechon og dagkong kumbira kada house blessings sa mga bag-ong tinukod labi na kung ang tag-iya sapian unya nindot, mala-mansyon ang gidak-on ug puno sa maanindot nga mueblos ang balay. Kung palandungan, kini ta­nang kalibutanhong grasya ug bahandi ma dakong pinuy-anan, gilapdon sa yuta, gidaghanon sa sapi, alahas nga natigom, diploma, tropiyo ug medalya nga nadawat, dili nato madala kung mobalik na kita sa nagbuhat nato og mahimo nag abo. Gani, isulod naman lang ta sa gamay nga kahon ug sa ngadto-ngadto malimtan na sa dayon. Busa samtang maka panikay-sikay ug himsog pa ang lawas, angay kitang magmalipayon kada adlaw kay matud pa ‘life is short!’ Ayaw palabii og pabug-at ang kaugalingon paghuna-huna sa mga problema kay kita tanan dunay susama ining gi-abaga ug way bisag usa nato nga exempted ani. Ayaw sab kahimangod kung dili diha-diha dayon makita o maabot ang solusyon o tubag sa imong mga pangutana kay kini mo-abot ra sa gikatakdang panahon. Palayo sa nag-alirong nga nagpunay na lang og panghimantay ug bagolbol. Hinumdumi walay silay labot sa imong kinabuhi. Ayaw ikumparar imong kaugalingon sa uban kay kita tanan lain-lain og agi-anan. Ayaw sab pataka og husga sa uban kay gawas nga wa tay labot, wa sab tay kabangkaagan sa ilang naagi-an. I-ampo ang mga sakit nga kasinatian hangtod malimtan aron paspas ang pag-irog. Inig labay sa panahon, ang mga samad sa imong kasing-kasing hinay-hinay nga maayo. Kining naagiang kasinatian maoy makapa-isog sa sunod nga pag-panglimbasog.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 22, 2017.

