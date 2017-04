Editoryal: Angay itubag ni Tomas

Editorial Cartoon by Ariel Itumay

DAW sa gibati og kabalaka si Cebu City Mayor Tomas Osmena niining iyang giingong black propaganda nga mikatap sa social media nga nagdaot kaniya. Kini sama sa iyang biyahe didto sa South Korea sa niaging semana diin na-post sa iyang Facebook account nga ang pagbisita sa maong nasod maisip usab nga usa ka pagtuon kalabot sa Bus Rapid Transit System nga maoy sundon dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Pero sa iyang pagbalik, mikatap na hinuon sa social media nga ang iyang biyahe sa South Korea posibling kabahin diay kuno sa plano sa pagpalagpot ni Presidente Rodrigo Duterte. Kini tungod kay natukma man nga sa maong mga adlaw didto usab sa South Korea sila si Vice President Leni Robredo ug Senator Antonio Trillanes kinsa maoy numero unong kritiko ug bokal kaayo batok sa presidente. Laing gipakatap mao usab nga ang mayor usa lang ka produkto sa political dynasty ug dili mahimong inpluwensiyadong tawo kon dili pa tungod sa iyang apohan. Apan nagtuo si Osmena nga dunay inpluwensiyadong tawo nga nagpaluyo niining tanan. Mibahad siya nga iya kining bawsan. Dunay punto si Osmena sa iyang mga pagduda nga may nagpaluyo niining mga pagdaot kaniya ngadto sa presidente. Pero ato lang panghinauton nga dili kini niya himuong rason nga maoy nakababag sa iyang serbisyo ngadto sa mga tawo. Kini tungod kay hangtod karon, hapit na lang siya motangkod nga usa ka tuig sukad sa iyang paglingkod og balik isip mayor, wa pa gihapoy nakita ang mga tawo nga mga proyekto gawas lang sa kontrobersiya nga mga isyu. Ang pag-ugmad og mga programa alang sa kaayohan sa publiko mao untay saktong itubag ni Osmena ngadto sa iyang mga kritiko aron kini mohilom, pero wa pa may nakita.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 22, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.