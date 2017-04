Nadela: Pangaliya ni Bishop Palma

WALA tuyoa nga nagkahibalag mi ni Bishop Jose Palma didto sa Mactan Cebu International Airport niadtong Lunes. Padung siya sa kaulohan samtang ako nagpaabot kang WBO Bantanweight Champion Marlon Tapales nga molarga padung sa Osaka, Japan. Kadyot ra ang among panag-estorya nga nasentro sa dakong katalagman nga nahiaguman sa atong mga kaigsoonan sa lungsod sa Carmen ug sa Danao City. Mga biktima sa grabing baha dinala sa bagyong Crising. Gipadayag ni Palma ang iyang mga pahasubo sa pamilya sa mga nangamatay, ingon man mga pag-ampo sa ilang mga kalag. Giawhag sa pangulo sa Simbahang Katoliko sa Sugbo ang mga parukya paghimo og mga lakang aron matabangan ang mga biktima sa baha. Dunay mga viewers sa TV Patrol Central Visayas nga nakakita sa akong interview ni Bishop Palma ang nipaambit sa ilang hunahuna labot sa dakong papel sa simbahang Katoliko sa kampanya pagpanalipod sa kinaiyahan. Dunay niingon nga gikinahanglan man tuod ang hugot nga pag-ampo apan dili ra kutob diha. Kinahanglan nga molihok sab kita labaw na ang atong mga namumo-an pagpangita ug paagi nga kung masubli man ang katalagman unta di na ingon niadto ka dako ug kalapad ang baha nga masinati. Mao ni giingon sa karaan na kaayong linya "lihok tawo kay tabangan ko ikaw". Sa ato pa atong responsibilidad ang paghimo og mga dinaliang lakang pagsulbad sa baha. Labaw sa tanan pag-undang na sa bisan unsa nga kalihukan nga makamugna ug baha. Pero kung imong tan-awon ang mga gihimo karon sa atong palibot wa gyu'y kasiguro-an nga ang mga dapit nga sukad masukad makasinati ug pagbaha di baha-on. Pangutan-a ang mga molopyo sa gipangbaha nga mga dapit. Ang ilang sugilanon klaro kaayong maghisgut og kahapsay. Samtang sa Cabangcalan 1 sakop sa Barangay Bulacao sa dakbayan sa Sugbo, ang anak ni Joany Sumagang nga si Frederick lakip sa kabalayan nga nasunog niadtong Huwebes sa buntag. Matod ni Joany nga na­mukaw nila ang nagdilaab nga kayo nga nagsugod sa ika duhang andana sa ilang balay. Tungod sa ka kalit sa panghitabo wa na niya maadtoi ang nahimutangan ni Fre­derick. Lage kay special child man ang maong bata naglisod gyud ni pagluwas sa iyang kaugalingon ug natanggong sa gamay nga agianan padung sa karsada.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 22, 2017.

