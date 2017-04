Diola: Hari sa Diosnong Kaluoy

UNSA kaha no, kon magpakita si Jesus kanato ug magpunay siyag pakita sulod sa upat ka tuig? Nahitabo kini sa tuig 1933 sa usa ka yano nga madre sa iyang lawak-katulganan. Puti nga sapot ang iyang gisul-ob ug ang iyang wala nga kamot gibutang sa iyang dughan samtang ang iyang tuong kamot giisa aron mobendisyon. Duha ka suga nga hayag ang migawas gikan sa iyang dughan, usa pula ang bulok, ang ikaduha puti. Nagpaila si Jesus kaniya isip “Hari sa Diosnong Kaluoy.” Ang ilang pagkulokabildo, ilabina ang mga pulong ni Jesus, gisulat sa maong madre sa usa ka “diary.”

Dili lalim ang giagian sa maong madre. Gani na-aan siyang buang sa iyang mga kauban ug bisan ang una niyang “spiritual director” wa kasabot kaniya. Maayo nakabaton siyag laing pari nga si Padre Sopocko nga nahigmata nga tinuoray gayod ang kasinatian sa madre. Ilado na ang madre karon nga si Santa Faustina Kowalska ug ang “Divine Mercy” mikuyanap na sa tibuok kalibotan. Ang larawan ni Kristo Hari sa Diosnong Kaluoy ilado na sad kaayo. Yano kaayo ang mensahe: “Jezu Ufam Tobie,” nga mao ang pinulongang Polako sa “Jesus nagasalig ako kanimo.” Wa dayon tuhoi si Sr. Faustina ni si Padre Sopocko. Gani naa toy panahon nga gidili ang maong debosyon tungod kay adunay bahin sa “diary” sa madre nga dili maayong pagkahubad. Apan adunay Obispo sa Poland nga mingtuo ug maoy mingpalambo. Nahimong Papa Juan Pablo II kini siya ug sa April 30, 2000 si Faustina ang unang tawo nga giila nga santo sa tibuok Simbahan. Karong adlawa, ang ikaduhang Domingo sa panahon sa Pasko sa Pagkabanhaw ni Jesus, mao ang “Divine Mercy Sunday.” Ang mosimba nga nakakompisal kansang mga pangaliya gidugtong sa intensyon sa Santo Papa niining adlawa makadawat sa gitawag nga plenarya indulhensya. Sa to pa, kinsa kadtong naghatag og luna sa ilang kasingkasing sa Diosnong kaluoy makadawat og labing nindot nga espirituhanong grasya karong adlawa. Diha sa pagpakita ni nabanhawng Jesus sa iyang mga disipulo nga nanrangka tungod sa kahadlok, ang una niyang mga pulong mao “Ang kalinaw maanaa kaninyo.” Iya dayong gipakita ang iyang mga samad ug sila nangalipay sa taman. Giusab niya ang paghatag og kalinaw. Unya gipadala niya sila sa ngalan sa Amahan aron sa kapasayloan sa sala. Unya gitayhopan niya sila sa Espirito Santo ug gitahasan sa pagpasaylo sa mga sala. Kining bahin sa ebanghelyo ni Juan mao ang sumbanan nga larawan sa “Divine Mercy” ilabina sa yugto nga iyang gipakita ang iyang mga samad. Gikan sa iyang mga samad naggikan ang Espirito Santo nga maoy iyang gihatag kanila aron sila usab makahatag sa pasaylo ngadto sa uban. Sa Mga Buhat sa mga Apostol ang Diosnong Kaluoy nagsugod na og kuyanap pinaagi sa panag-ambitay, pag-ampo, panagsilbihay, ug pag-ambahan sa Diosl. Sila nga nakadawat sa Diosnong Kaluoy niadtong pagpakita ni Jesus, sila na usab ang mihatag niini. Buhi ang Dios! Nabanhaw si Jesus! Jezu ufam tobie! Jesus nagasalig kami kanimo!

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 23, 2017.

