Editoryal: Nganong nahadlok

Editorial Cartoon by John Gilbert Manantan

SUKAD sa gubat tali sa Abu Sayyaf ug mga tropa sa kagamhanan sa Inabanga, Bohol, ang Central Visayas ug kanait nga mga lugar gihakop na sa kahadlok. Ning bag-o lang, naalarma ang mga taga isla sa Olango tungod sa taho sa us aka residente nga giingong nakakita og duha ka armadong mga tawo. Sa kagamay sa isla, way nakit-ang armadong mga tawo ang kapulisan ug kasundalohan. Sa lungsod sa Balamban, ang grupo sa mga negusyanteng Muslim, kinsang usa nila magpatambal sa iyang sexually transmitted disease (STD), sakit nga nakuha sa pagpakig sex, naalarma kay naalaang mga sakop sa Abu Sayyaf. Kay wa mosulti sa nurse ang magpatambal kon unsay iyang sakit, nagduda na sila nga basin mao kadto ang grupong wa pa madakpi sa mga tropa sa kagamhanan. Unya diay grupo sila sa mga negusyante nga mamaligya og mga duwaan sa kapistahan. Sama ba anang anha sa mga night market. Niawhag ang mga awtoridad sa publiko nga di mag-post sa social media og taho nga wa pa makompirmar o nasusi kon tinuod ba o di kay makapasamot kini sa kahadlok. Sakto sab. Apan di usab makabasol ang kagamhanan sa publiko tungod kay ang problema nagsugod man usab sa kapakyas sa mga tropa sa kagamhanan sa pagsanta sa Abu Sayyaf nga makasulod sa Bohol. Ikaduha, napakyas usab sila pagsikop dayon sa pito ngadto sa walo ka mga survivor sa gubat. Kagahapon lang nila naengkwentro ang grupo nga niabot na sa Clarin, kasikbit sa Inabanga. Busa, kinsa man ang di mahadlok niana? Nga sa kadaghan sa mga sundawo ug pulis, inabagan sa Air Force ug Navy, wa nila masikop o mapatay gilayon ang grupo. Ang kahadlok sa publiko bunga sa kapakyas sa mga tropa sa kagamhanan sa pagsikop kanila.Kon nasikop dayon ang mao nga mga tawo, di kini maoy reaksyon sa publiko.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 23, 2017.

