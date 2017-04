Mongaya: Mga kabus mabiktima

MAAYO kaayo nakapabelib si Agriculture Sec. Manny Piñol nga sa kadako sa gipaabot nga ani sa bugas karong ting-init, di na kita kinahanglang mopalit pa og imported nga bugas. Apan pamulitika lang kini ug ang mabiktima mao ang mga kabus. Ngano nakaingon ko niini? Tanang mga economic managers karon sama nilang Socioeconomic Planning Secretary Ernesto Pernia ug Finance Secretary Carlos Dominguez namahayag nga kinahanglan gyud kita mo-import og bugas kay kulang ang atong kaugalingong supply. Kon kulang ang supply, moresulta kini sa mahal nga presyo. Gani, kon walay moabot nga bugas gikan sa gawas, mosugod na sa pagsaka ang presyo sa bugas ug madala sa pagsaka ang presyo sa ubang palaliton. Kinsay mabiktima niining maong kahimtang? Di ba ang mga kabus? Makapalit man og mahalong bugas ang mga adunahan. Kining maong kahimtang – giingong inflation – kuyaw nga moresulta niining pagbabag sa mga importasyon sa bugas ni Sec. Piñol. Ambot kon nakaamgo ba si Piñol niini apan dunay nakahunghong kanato nga kini resulta sa pamulitika lang. Gusto ang agriculture secretary magpahumot kay gusto molansar sa pagka senador karong 2019. Dayon gusto sab niyang bawi-on ang National Food Authority (NFA) ug kining Philippine Coconut Authority (PCA). Kahinumdoman, mao kining mga ahensiya nga gigamit sa miaging mga administrasyon nga nalambigit sa mga kontrobersiya nga pangurakot. Matod pa, makatabang kaayo kini alang sa fund raising. Hinuon, posible nga nasayop ko ug makumbinser ra si Piñol karong umaabot nga tigum sa NFA Council kuyog kang Presidente Duterte. Ang laing nabalak-an nako mao kining imported nga bugas nga gipangdakop karon sa Bureau of Customs dinhi sa Sugbo. Napagan ra man gud kini sila sa panagsungi sa NFA Council ug ni NFA administrator Jason Aquino. Ang desisyon sa NFA Council nga dunay extension sa importasyon wa tibuk-a pagtuman ni Aquino. Nakaingon ko nga wa tibuk-a kay nimando kintahay siya nga walay extension human sa Peb. 28, niisyu siya og import permit alang sa mga kargamento nga gikan sa India ug Pakistan. Ngano kaha kini? Sa akong nahibaw-an sa Customs, kon dunay ingon niini nga kahibudngang kalambuan, duna kanay nagpaluyo nga binuang. (@anol_cebu sa Twitter)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 23, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.