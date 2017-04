Nalzaro: Hoy, mga Abu Sayyaf asa na mo uy?

ASA naman gyud kaha ang mga sakop sa Abu Sayyaf nga naka-ikyas human sa gubat didto sa barangay Napo, Inabanga, Bohol mga duha ka semana ang ang nakalabay? Bisan pa man sa todo nga bombardeyo sa Air Force niadtong onse ka mga sakop sa ASG didto sa Inabanga, tulo ra gyud ang napatay ug naka-eskapo ang walo ka mga kauban niini, apil ang lumad nga nag-guide kanila nga si Joselito Melloria. (Kagahapon sa pagsuwat ning kolum, wa pa ang engkwentro sa mga sundawo ug kapulisan batok ASG). Adunay taho nga atoa pa mismo magtago-tago sa Inabanga ang maong gropo. Kon atoa pa didto, siyaro og wala makakuha ang militar og inpormasyon kon asa sila magtago ug kinsay gisak-an nila? Paltos na sab ang intelligence sa militar ug kapulisan. Unsa ba ka dako nang Inabanga nga naglisod man ang atong mga awtoridad sa pagpangita kanila? Imposible sab kon walay nagpakabana nga mga lomolopyo sa maong lungsod nga motaho sa kapulisan. Ug si kinsa man diay kadtong duha ka mga armadong tawo nga nakit-an sa usa ka lomolopyo sa barangay San Vicente sa Olango island? Gisuhid sa kapulisan ang maong lugar niadtong miaging adlaw apan wala gyud silay nakita nga presensiya sa maong mga armadong tawo. Nabalaka ug gibati na hinuon og kahadlok ang mga lumolupyo sa maong dapit. Kay basin ang nahitabo sa Inabanga mahitabo usab kanila. Wala usab siguro nagtumo-tumo ang babaye nga nakakita sa mga armadong tawo. Unsa man usab ang makuha niya kon naghimo-himo lang siya og estorya? Gipasalig sa mga opisyal sa kapulisan nga wa makasulod ang ASG dinhi sa Sugbo. Sigurado kaha sila? Basin baya mahipugwat na lang ta sa umaabot nga mga adlaw nga aduna nay kaguliyang kay nakasud na ang grupo. Kon ang nakit-an sa Olango kauban sa mga naka-eskapo gikan sa Inabanga, gi-unsa man nila pagtabok sa Olango nga wala madeparahi sa militar ug kapulisan? Paltos gihapon ang intelligence sa mga awtoridad kay nalutsan na usab sila. Manawagan na lang ta sa Abu Sayyaf, hoy, asa na mo uy? Surender na lang mo ug kamo na lay kobra sa usa ka milyon ka pesos nga gipatong sa inyong ulo. (bobby@sunstar.com.ph)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 23, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.