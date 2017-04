Kahadlok Maoy Naghari

PINTOK ug kusganon nga gipadayag ni Sr. Supt. Rommel Cabagnot ang iyang reaction sa mga nanggawas nga mga report nga gi-post sa social media labot sa giingong presensiya sa bandidong grupo nga Abu Sayyaf dinhi sa ato. Kabahin ni sa akong interview niya usa ka adlaw sa wa pa ang ikaduhang dugoon nga engkwentro didto sa lungsod sa Clarin, Bohol niadtong Sabado sa udto. Si Sr. Supt. Cabagnot nga maoy direktor sa kapulisan sa Lapulapu City akong na-interview didto sa isla sa Olango atol sa ilang pagpahigayon ug konpirmasyon sa giingong presensiya sa duha ka armadong tawo nga giingong mga sakop sa Abu Sayyaf. Nakuyog ko sa ilang operasyon didto sa sitio Bas Dako sakop Barangay San Vicente sa maong isla. Didto akong nasaksihan gi-unsa niya kuyog ang iyang SWAT Team pagsudlay ang dapit diin giingong nakit-an sa usa ka molopyo ang duha ka armadong tawo. Human sa clearing opera­tion nibalhin sila sa lapad nga bakhawan. Human sa pipila ka oras way Abu Sayyaf nga ilang na-engkwentro. Gipasabot ni Cabagnot nga ilang girespondihan ang gireport sa usa ka ginang labot sa duha ka armadong tawo tungod sa gihulagway niini nga ang duha pulos nagbitbit ug tag-as nga kalibre sa armas. Gawas niini diha na say mga tabi tabi labot sa presensiya gihapon sa duha ka tawo sa niaging semana santa. Sa dayon na nakong pauli balik sa studio gitug-an ni Cabagnot nako nga way konpirmasyon ang maong report. Ug ang napalgan nga duyan, lutoanan ug pagkaon apil na kadtong gibulad nga isda himoan pa ug klarong subay pagtino kung kinsay napadpad didto. Iyang panawagan sa tanan untablikayan ang pag-post ug mga inpormasyon nga way konpirmasyon ug validation gikan sa otoridad. Susamang panawagan ang akong nabasahan gikan sa Facebook account ni Mayor Tomas Osmeña. CLARIN Wa pay Beyernes sa niaging semana nakadawat nako ug mga report labot sa presensiya sa mga sakop sa Abu Sayyaf sa bukid sa lungsod sa Clarin. Hangtod nga niulbo ang gubat niadtong Sabado. Nakaingon ko nga wa gyud masayop ang pangagpas sa akong higala nga taga Clarin nga kung magdako ang gubat sa Inabanga mahimong mamisik ni sa ilang lungsod tungod sa kay nagsikit ra man ni silang duha. Manghinaot lang ta nga matapos na ning problemaha kay di gyud sayon.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 24, 2017.

