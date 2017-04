Pulis, bomb expert nadakpan sa Clarin

DRAYBER, BOMB EXPERT: Makita sa wala nga hulagway mao si Reenor Lou Dungon alyas Kudri o Ren-ren, drayber sa policewoman nga giiingong kunsabo sa Abu Sayyaf nga gitanggong sa kaulisan karon alang sa mas lawom nga imbestigasyon.(Alan Tangcawan)

OPSIYAL sa kapulisan sa crime laboratory sa Region 11 sa dakbayan sa Davao ug usa ka bomb expert ang anaa na karon sa kustodiya sa kapulisan sa Bohol human giingon nga nisuway kini pag-rescue sa usa sa miyembro sa Abu Sayyaf Group (ASG) atol sa ikaduhang engkwentro sa lungsod sa Clarin, Bohol niadtong Sabado. Nasayran nga ang maong babaye nga pulis anaa kini sulod sa usa ka itom nga sakyanan nga Navarra samtang nahitabo ang ikaduhang engkwentro sa tropa sa gobyerno tali sa mga suspek nga miyembro sa ASG niadtong Sabado sa gabii.

Usa ka intelligence source kinsa dili magpaila nibutyag nga ang babayeng pulis kuyog kini sa drayber nga Tausug. Ang maong drayber mao ang giingon nga bomb expert, naila nga si Reenor Lou Dungon alyas Kudri o Ren-ren. Una nang nadakpan si Dungon niadtong Mayo 2013 sa Marawi City apan nakagawas kini sa prisohan human kini nipakita og peke nga birth certificate ug gi-turn-over kini sa Department of Social Welfare and Development (DSWD). Giingon usab nga bayaw si Dungon sa kaniadto leader sa Abu Sayyaf nga si Abu Solaiman kinsa naila usab nga si Abdurajik Janjalani ug sa igsuon niini nga si Khadaffy Janjalani. Saysay pa sa intelligence nga paspas sila nga nakapadagan sa sakyanan apan napugngan sila sa mga militar sa usa ka resort sa Barangay Bacani diin nakita sa intel personnel nga gilabay sa pulis ang iyang cellphone sa yuta.

Ang maong cellphone nasubay ug giingon nga nakita sa intelligence agent nga ang maong babaye nga pulis inubanan sa drayber niini nakigkontak sa nahabiling miyembro nga Abu Sayyaf sa Bohol. Laing source ang nibutyag sa SunStar Cebu nga gisuwayan sa duruha nga i-rescue ang usa ka 17-anyos nga aduna'y alyas nga “Asis” kinsa kadugo og royalty sa Basilan. Giingon nga si Asis kinsa nakatampo og minilyon alang sa “test mission” sa Bohol, usa sa napatay sa engkwentro sa Clarin. Wala pa hinuon gikompirmar sa kapulisan ang maong impormasyon apan nibutyag kini nga ang maong babaye nga pulis anaa na sa ilang buhatan alang sa tactical interrogation pasado alas 11:00 sa gabii niadtong Sabado.

Ang ikaduhang engkwentro nahitabo 11 ka adlaw human ang unang engkwentro sa Sitio Ilaya, Barangay Napo, Inabanga. Samtang kagahapon sa hapon dihang gilubong na ang giingon nga upat ka mga miyembro sa ASG lakip niini ang giya nila sa Bohol nga si Joselito Milloria alyas Ali. Anaa sa public cemetery sa Clarin gilubong ang upat diin si Melloria lang ang gisulod sa lungon samtang ang tulo gibutang lang og body bag. Sabado pasado alas 8:00 sa gabii dihang napatay ang tulo sa Sitio Baboy, Clarin, pipila ka kilometros lang sa Sitio Lagsing, Barangay Bacani, diin napatay si Melloria. Matod sa inahan ni Melloria nga si Maria Norma, 67, nga buotan ang iyang anak ug nadala lang kini sa asawa niini nga usa ka Moro kinsa didto sa Zamboanga namuyo hinungdan nga nahimo kini'ng miyembro sa ASG. (Uban sa taho ni JOB sa SunStar Cebu)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 24, 2017.

