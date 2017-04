Tabang sa Sibilyan

Ariel O. Itumay

NASAYOD kita nga kitang mga Bisaya, labi na ang mga Bol-anon ug mga Sugbuanon, mahigugmaon sa kalinaw busa makig-alayon gyud kita sa awtoridad kon dunay mosamok ug motigaw sa atong komunidad, sama sa pagsuway sa pag­lub-lob o posible sa pagtago pa sa ubang sakop sa teroristang grupo nga Abu Sayyaf. Niadtong Sabado sa hapon, napatay sa engkuwentro sa Sitio Lagsing, Barangay Bacani, Bohol tali sa kasundlohan ang lokal nga giya sa Abu Sayyaf nga si Joselito Melloria nga nagtago sa dapit human napuhag ang ilang kampo sa lungsod sa Inabangga sa samang lalawigan sayo sa miaging semana. Ang pagpakaplag sa awtoridad sa gilubloban sa Abu Sayyaf sa Inabangga ug pagkatultol sa gitagoan ni Melloria ug mga kauban sa Clarin tungod sa tabang sa mga sibilyan, ang mga Bol-anon nga mahigugmaon sa kalinaw ug malambuong pa­nginabuhi. Tungod niini, ang sibilya nga nahimong taytayan sa pagka­tultol sa mga terorista angayan nga mahimong mil­yunaryo tungod sa ganti nga gisaad ni Presidente Rodrigo Duterte aron pagsikop sa mga bandido nga nagtago sa Bohol. Apan dunay ganti o wala, responsibilidad sa sibilyan sa awtoridad. Nasa­yod kita nga ang dautang elemento nagbantay lang sa lihok sa awtoridad sa dili pa mohimo sa ilang linuog nga pag-ataki. Dili lang teroristang grupo, wala kita mosalikway nga dunay inyong kasilinganan nga posible nga dunay ilegal nga kalihokan sama sa pagpayuhot sa ilegal nga drugas, kidnapping, carnapping, pagpangilad ug uban pa nga angay panid-an ug sekreto natong itaho sa awtoridad, sama sa gihimo sa mabuot nga mga lungsoranon sa Bohol. Sa mga mingdapig sa dautang elemento, sayri nga seguradong gibuhong kamo sa karon sa luho ug salapi apan temporaryo lang kini. Dakong kahigayonan nga maunay kamo sa kaulahian labi na kon dili na kamo gamit sa ilang kalihokan.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 24, 2017.

