Diputado: Gi-warningan sa Presidente

DAGHAN ang nagtuo nga usa sa gihisgutan sa PPA briefing ni President Rody Duterte atol sa iyang pagbisita sa Tagbilaran kaniadtong Huwebes sa miaging semana mao ang problema sa drugas sa Bohol. Husto kaayo ang maong pagtuo. * * * Mismo si Presidente Duterte ang misulti nga gi-warningan niya ang mga lider sa Bohol batok sa makalilisang nga pagkatap sa drugas. Gipakita sa Presidente nga naalarma siya sa kusog nga pagkatap sa problema sa drugas ug iyang gisultihan ang mga lider sa Bohol nga nasayod siya nga si kanhi Albuera, Leyte Mayor Espinosa ang nagdala sa drugas sa Bohol. Wa hinuon niya isulti og kinsa ang gidad-an ni kanhi Mayor Espinosa sa drugas. Nagpaabot ang Presidente nga tinud-on sa kagamhanang probinsiyal ang kampanya batok sa drugas. * * * Usa sa mitambong sa “close-door” meeting misulti nga pagka-gabii sa iyang obserbasyon sa gisulti sa presidente. “Bolok na gyod sila kaayo og wa nila masabti ang gipasabot sa presidente. Gamay na lay kuwang nga hinganlan na sa presidente ang mga nalambigit sa drugas sa Bohol,” matod pa sa atong source. * * * Gikataho nga dihay giharang nga itom nga Nissan Navara pick-up sa kapulisan sa Clarin niadtong Dominggo. Luwan sa sakyanan ang tuloka mga Muslim, duha niini mga babaye. Ang usa nailhan nga usa ka Colonel ang ranggo sa kapulisan, ang ikaduha nailhan nga matod pa, anak kuno sa Malaysian terrorist nga si Zulkifli bin Hir, alias Marwan. Gisuta pa sa kapulisan ang kalambigitan niining mga Muslim nga pasahero sa Nissan Navara. Duna ba kini kalambigitan sa kagubot sa Inabanga, Bohol nga gisalmutan sa mga Abu Sayyaf? * * * Wa mawala ang kasuko ni Presidente Duterte sa mga terorista nga gikaengkwentro sa mga kasundalohan sa Bohol sa miaging semana hangtod karon. Gisubli pagsulti ni Presidente Duterte ang iyang gusto nga sumpoon “dead or alive” ang mga terorista sa Bohol nga iyang gitawag og animal atol sa iyang pagbukas sa Palarong Pambansa 2017 didto sa Antique. Gani nalipay ang presidente pagkahibawo nga dugang upat ka mga Abu Sayyaf ang napatay sa engkwentro kaniadtong miaging Sabado didto sa Clarin, Bohol. Gusto niya nga patyon ang nahibilin nga mga Abu Sayyaf sa Bohol tungod sa kabangis niini. Gani, gibalita man karong bag-o nga giputlan sa ulo ang dinakpan sa Abu Sayyaf nga sundaeo didto sa Sulu. Tungod niini, di ikatingala nga masuko ang Presidente sa Abu Sayyaf. * * * Dunay gibalita nga dihay daghang mga patay nga gihakot didto sa Poblacion, Sagbayan karong bag-o unya gisakay sa usa ka helicopter. Matod pa sa balita, di mominos 30 ka buok ang mga patay nga gihakot sa usa ka Army truck. Pribado ug di sa gobiyerno ang gisakyan nga helicopter. Kining panghitabo nagtangag og daghang mga pangutana. Kinsa man kadtong mga patay? Unsa may ilang gikamatyan? Duna bay kalambigitan ang mga patay sa giyera sa Inabanga ug Clarin, Bohol? Asa man dad-a ang mga patayng lawas? Kinsa man ang nagsugo sa paghakot? Nganong gitago-tago man kining hitabo? * * * Naunsa na man kini si Bise Presidente Leni Robredo? Gibalita karong bag-o nga gusto ni Robredo i-decriminalize ang paggamit sa drugas. Buot ipasabot, di na kasohan og kasong kriminal ang mogamit sa drugas kay matod pa niya, mao kini ang gibuhat sa Portugal. Malampuson ang ilang kampanya batok sa drugas, matod ni Robredo, tungod niining ilang pag-decriminalize sa paggamit sa drugas. Midugang pa siya nga palpak ang mga nasod nga migamit og kusog sa kampanya batok sa drugas. Mao kini ang tubag ni Robredo sa dihang gipangutana siya og alternatibo sa gibuhat ni Presidente Robredo. * * * Kon buhaton kining gusto mahitabo ni Robredo, unsaon naman lang kining mga tawo nga nalulong sa drugas, kasohan og kaso civil o administratibo? Di man gani sila mahadlok kasohan og kasong criminal, kaso civil o administratibo na hinuon? Samot nga di na sila mahadlok. Ug di na mahadlok og kaso ang mga tawo nga nalambigit sa drugas, moundang kaha sila sa ilang paggamit o pagbaligya sa drugas? * * * Lisod itandi o ikompara ang Pilipinas sa Portugal. Sa Portugal, duna silay daghang gihimo nga mga reporma bahin sa pag-rehab sa mga nabiktima sa drugas. Duna ba kini dinhi sa Pilipinas? Luoy kaayo kay duna apan hilabihang mahala ang gasto sa pagpa-rehab. * * * Adunay usa ka ginikanan sa Dauis, Bohol nga gusto i-rehab ang iyang anak nga nalulong sa drugas. Sanglit way rehab center sa Bohol, nagpangita siya og asa niya mahimong dad-on ang iyang anak. Gisultian siya nga duna sa Cebu ug duna sab sa Cagayan de Oro City. Nalipay siya. Apan sa dihang gisultian siya sa magasto sa pagpa-rehab, nalusno ang iyang kalibotan. Hilabihang mahala, matod pa niya. Di matabang sa budget, dugang pa niya. Tungod niini, wa na niya gipadayon ang pagpa-rehab sa iyang anak. Usa kini sa problema sa Pilipinas, kakuwang sa rehab center alang sa mga biktima sa drugas. Nalipay na lang kita nga panahon sa administrasyon ni Presidente Rody Duterte, adunay programa nga gihimo sa pagtukod sa mga mega drug rehab facilities sa lain-laing lugar sa Pilipinas. Usa ka butang nga wa himoa sa pamunoan ni kanhi Presidente PNoy.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 26, 2017.

