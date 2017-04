Editoryal: Kainit sa panahon

Editorial Cartoon by John Gilbert Manantan

GRABE ang kainit karong panahona nga niabot og 39 degrees Celsius niadtong Sabado, sumala sa Pagasa, labing taas sa pagkakaron ning nag-unang mga adlaw sa tuig 2017. Bag-o pa lang misulod ang summer. Wala kita masayod kon motaas pa ba kaha o moubos ang temperatura. Apan ang kainit normal hinuon ning panahona. Busa, naa kanato ang pag-adjust sa paglihok, pag-inom kanunay og tubig, ug paglikay sa buwad sa grabeng silaw sa adlaw. Ug sama sa kainit sa adlaw ang mga panghitabo sa atong sili­ngang lalawigan sa Bohol sa pagpangita sa nabiling mga sakop sa Abu Sayyaf sa lungsod sa Clarin dii nahitabo ang ulahing engkwentro. Dili tiaw ang gisagobang karon sa awtoridad sa paghimo og operasyon ubos sa kainit sa adlaw ug ang kanunay nga pag-ungaw sa kamata­yon kon dili makabantay sa pagtira sa mga terorista, diin seguradong nag-antos usab karon, dili lang tungod sa klima, apan ang ilang pagkapiit sa gitagoan ug walay pagkaon. Unsay linugdangan ning tanan, magpaabot lang kita nga kalma apan igmat sa mga kadudahang kalihokan sa palibot ug pagtaho dayon sa awtoridad. Mapasalamaton kita nga nasanta ang dautang plano sa mga terorista sa malinawong rehiyon sa Tungatungang Kabisay-an. Tungod sa maong kalamboan, makaginhawa na kita dako og luag sa atong pagsuroy sa bakasyon sa summer labi na sa Bohol nga destinasyon sa turismo. Naa sa maong lalawigan ang mga maanindot nga talan-awon sama sa nailan sa kalibotan nga Chocolate Hills, ang lasang sa mga tarsier, mga karaang simbahan, puti nga bea­ches sa isla sa Panglao ug ubang kasikbit nga mga isla ug ang mga lamian nga pagkaon ug delikasiya nga Bol-anon. Ang kainit sa panahon ug palibot kabahin sa hagit sa atong kinabuhi. Atubangon nato kini uban sa hugot nga pag-ampo.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 26, 2017.

