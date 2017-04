Lariosa: Mahitungod sa Abu Sayyaf

GITUKOD sa 1989 ni Abdurajik Abubakar Janjalani. Nagsugod ilang kalihukan sa 1990 sa Basilan, Sulu ug Mindanao. Si Abubakar usa ka magtutudlo sa Isabela, Basilan nga nakatuon sa Islam sa Libya, Syria ug Saudi Arabia. Miapil siya sa gubat sa Afghanistan batok Russia ug sa kagamhanang Afghan. Nakig-abin sa mga rebelde nga kasagaran mga terorista. Nahigala niya ang nabantog nga lider sa mga terorista nga si Osama Bin Laden. Gihatagag pundo nga 6 milyon ka dolyar niini aron gamiton sa pagtukod og pundok nga makig-away sa kaugalingnan alang sa usa ka lalawigan sa Mindanao. Gi-recruit niya ang kanhi mga MNLF (Moro National Liberation Front (MNLF). Sa ato pa, kini adunay katuyoang pulitikal kansang kalihukang kriminalidad sa­ma sa pagpamomba ug pagpatay gihimong mga paagi aron makab-ot ang ilang tuyo sa kaugalingnan. Sa 2004 gibombahan nila ang Super Ferry14 nga nagla­wig gikan sa Manila diin kini nalunod nga nakakalas og 116 ka mga pasahero. Mikaylap sa tibuok kalibutan ang maong trahedya nga nakapalisang sa kanasuran. Dihang napatay si Abubakar sa mga pulis sa Basilan sa 1998 gipulihan siya sa iyang manghod nga si Kahdaffy Janjalani. Dinhi nagsugod ang pagkawagtang sa ilang ideo­lohiyang pulitikal. Dihang napatay kini sa 2007 ang giilang lider nga si Isnilon Totoni Hapilon mihangop sa ISIL sa 2014. Padayon sila sa pagpang­lugos, panulis, pangawat, pag­pangidnap ug pangilkil aron makasapi alang sa pundo sa ilang kalihukan sa ngan na sa ISIL. Giila sila nga mga tero­rista sa United States, England, France, Australia ug sa ubang mga nasod. Ang ilang pagpangidnap ug pagputol sa ulo sa di makahatag og minilyong ransom (tubos) nagpakauwaw kanato sa tibuok kalibutan nga nakadaot pag-ayo sa atong turismo. Kon wa pa mapakgang sila sa Bohol sa mga militar lain na sad unta nga kauwawan kay seguro man nga daghan ang makidnap nga mga turista nga nangaligo sa mga Bohol Beach. Pastilan!

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 26, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.