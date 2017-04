Lonzon: Koneksyon sa Abu Sayyaf

ANAA karon sa mga kamot sa tinugyanan sa balaod si Col. Ma. Christina Nobleza Deputy Regional Director sa Davao Police Office Crine Laboratory ang giingong dunay koneksyon sa mga sakop sa Abu Sayyaf. Lig-on ang nakuhang mga ebidensya batok sa opisyal sa kapulisan sama sa cellphone, sim card, medicine kit ug uban pa.

Bisan pa man og ang hinoong katarungan sa pulis nga ang pag-adto ug presensya niini sa Bohol kay gimingaw sa iyang lalabs nga si Reenor Lou Dungon, ang kaliwat sa dakong haligi sa Abu Sayyaf di kini makalusot. Samtang, wa ako masayop sa pagtuo nga dunay lig-ong ko­neksyon ang mga sakop sa ASG naglakip na sa dagkong haligi sa kapulisan, militar apil sa local government unit ( LGU ). Kini maoy angayang sutaon sa kapulisan.Hilabi gayud ang mga Muslim ang naa nagtrabaho sa nahisgutang mga bu­hatan kay naglambigit ug dakong kuwarta ang negusyo sa ASG. Ambot unsa ka tinood anaa sa kanunay ang pagbati sa kapareho nila nga Muslim nagumikan sa ilang hugot nga pagtoo sa Islam? Sa nasayran negusyo na sa ASG ang kidnapping for ransom. Ug karon nga nabulilyaso ang planong pagpangidnap sa Bohol ug napatay ang mga sakop niini apil na ang lider angayan lang hugtan pa sa kapulisan ug militar ang pagbantay sa palibot. Di kalikayan ang kabalaka alang unya sa himuong panimawos pinaagi sa pagpamomba sa mga importanting lugar aron sab pag divert sa atensyon sa militar ug kapulisan. Usa ka butang nga akong nakita nga angayang bantayan sa mga tinugyanan sa balaod,ang giingong anak sa Sultan sa Mindanao ang kauban sa Abu Sayyaf. Ang mitanyag ug dakong kantidad sa kuwarta aron lang maluwas ang anak niini nga na-trap karon sa padayong ginukdanay. Kon atong ibutang nga 20 milyones pesos ang gitanyag niini sa Sultan daghan ang ma-interes sa pagluwas. Sama sa kahimtang sa habalhabal driver kalt lang unyang madato kon himoong tinood ang sulti ni Presidente Rodrigo Duterte, sa reward money nga minilyon ka pesos. Ang driver maoy naghatag ug inpormasyon nga miresulta sa kamatayon sa tulo ka mga sakop sa Abu Sayyaf. Delikado hinuon ang kinabuhi niini ug sakop sa pamilya. Kay mahimong sumbali­kon sa bandidong grupo aron mobawos. Duna nay mga kaso nga sama niini didto sa Mindanao.Ang prisuhan gisung gyud mismo sa Abu Sayyaf ug giluwas ang mga piniriso nilang mga kauban. Subay niini, kon kuwarta ang tuyo sa Abu Sayyaf sa Bohol nganong mikuyog man ang anak sa Sultan? Di ba kaha gumikan sa pagtoo sa Islam ang pakig abin niini sa Abu Sayyaf? Kon atong ibutang sagulan sa pagtoo ang negusyong kidnapping mahimong isalikway sa anak sa Sultan ang kuwarta. (efren_lonzon@yahoo.com Text: 09427930111)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 26, 2017.

