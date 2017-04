Albor: Kasaysayan, kabilin

FORT San Pedro kansang tigbayon maoy silbing panalipod batok sa mosulong nga mga kaaway ilabina sa mga piratang Moros. Gitukod ubos sa pagpangulo sa unang gov.-gen. nga si Miguel Lopez de Legaspi nga midunggo sa 1565 sa ilang paglawig gikan sa Espanya. Nahimutang sa sabakan sa Plaza Independensya dapit sa pantalan. Orihinal nga ginama sa lubasan nga mga kahoy ug sa tinumpi nga lag-it nga mga bato sa 1738 nga karaang kabilin. Sa Phil. Revolution sa 19th century gisulong ug nailog sa mga rebolusyonaryong Pilipino isip lig-on nga taming o depensa. Sa trayanggulo nga hulagway duha ka nawong ang nag-atubang sa dagat samtang usa sa yuta nga dunay mga artillery ug 14 ka mga kanyon. Tulo ka mga bastions ang La Concepcion, Ignaciop de Loyola ug San Miguel. Kinatibuk-ang Fort San Pedro nag-okupar sa 2,025 metro kwadradong luna. Sa sulod dunay Cuerpo de Guardia nga gipuy-an sa mga sakop ug sa pikas ang Vivienda del Teniente nga gipuy-an sa mga opisyal. Naay atabay ug sa laing eskina ang Almacenes de Polbora (powder magazine). Compaña Maritima gitukod sa 1910 nga kaniadto naila nga Fernandez building. Giokupahan sa Shamrock Hotel. Nagun-ob sa 1945 atol sa liberasyon. Giayo ug gihimong opisina sa Compaña Maritima nga usa sa kinadak-ang shipping lines nga nagserbisyo sa lain-laing dapit sa Pilipinas. Miokupar sa unang international port sa Sugbo apan nabangkarota sa 1980 hangtod giabandonar. Diha kadtoy tinguha sa mga opisyal sa dakbayan nga himoong Maritime Museum. Malacañang sa Sugbo naila kaniadto nga Aduana o Customs building nga gitukod sa 1910 nga gihimong buhatan sa Bureau of Customs (BOC). Gidibuho ni William Parsons nga maoy arkitekto sa gobyerno sa 1905-1914 nga gigastohan og P700,000 sa nasodnong panudlanan. Gihimong Malacañang sa Sugbo ni Pres. Gloria Arroyo sa 2004 hinungdan nga ang BOC napugos pagbiya ug nag-abang sa bilding nga iya sa Cebu Ports Authority (CPA). HUlyo 2012 gusto untang mobalik ang BOC nga maoy tag-iya sa Aduana kay ang giabangan sa CPA nahiagom og kadaot sa linog. Nahimong white elephant maong gusto unta ni Mayor Mike Rama nga ipreserbar gumikan sa historical value ug symbolic seat sa presidente sa habagatang bahin sa nasod sa samang higayon mahimong tourist attraction. Casa Gorordo Museum usa ka 19th century lifestyle museum ug centerpiece project sa Cultural Heritage Program sa Ramon Aboitiz Foundation, Inc. (RAFI). Ang maong balay gipabarog sa 1850 nga gipanag-iya ni Alejandro Rosales Reynes nga gipalit sa 1863 sa Spanish merchant Juan Isidro Gorordo. Upat ka henerasyon sa pamilya ang nakapuyo lakip na ni Bishop Juan Gorordo nga unang obispong Pilipino. Tinumpi nga bato maoy tigbayon panalipod sa sunog ug bagyo. Haliging tugas, bongbong corals, tisa ang atop, lagpad nga mga bintana nuntan sa gipahaom nga sliding panels nga gitaptan sa capiz shells. Sa dihang gipanag-iya na sa RAFI gibag-o sa 1980-1981 unya gibuksan alang sa publiko sa Dis. 15, 1983. Sa 2005 laing hugna sa renovation hangtod nga ang National Historical Institute mimatuod nga ang Casa Gorordo Museum gihimong National Landmark sa 1991. (csa_1156@yahoo.com/0916-734-5737)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 29, 2017.

