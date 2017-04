Binghay: Kinsa ang Solo Parent?

ALISTO si Nene (dili ti­nuod pangalan) ug tago sa iyang kapuyo dihang nagdanga-da­nga na ang social worker pag­bisita sa iyang panimalay aron pagtino kung tinuoray ba siyang nag-inusara og buhi sa iyang anak para siya ma-isyuhan og Solo Parent ID card. Sa pagpangutana, nahibaw-an sa social worker nga wala siya mangunay og buhi sa iyang anak kay iya ra man kining gibilan sa iyang ginikanan sa probinsiya. Mikumpisal si Nene nga iyang gisuwayan pagpangayo og ID kay naghinangat na ang pagpanghatag og kantidad ug mga hinabang gikan sa munisipyo para sa nag-inusarang ginikanan. Tungod ini, wala siya ma-isyuhi og ID kay gawas nga dili lihitimo iyang rason wala sab mahaom ang iyang tuyo sa programa nga nagtabang sa nagkalisod nga nag-inusarang ginikanan ug bata. Sobra usa ka dekada na ang mi­labay sukad napasar ang Re­­public Act 8972 kon Solo Pa­rent’s Welfare Act niad­tong Nob­iyembre 7, 2000. Daghang su­sama ni Nene ang nangalipay apan ubay-ubay pa giha­pon hangtod karon ang wala ma­kasabot ug wala maka-rehistro para ma-apil sa ihap, ma-isyuhan og ID og matabangan. Kinsa man diay ang matawag nga Solo Parent? Ang balaod nag-ingon nga Solo/Single Parent ka kung na biyuda/biyudo; kung ang pares na konbikto, napriso, masakiton ug dunay kakulian sa panglawas o pangisip; kung nagbuwag ang nagpuyo (de facto separation) ug gi-abandoner na sa pares og subra tuig, kung annulled na ang kaminyuon, basta lang ang mga bata anaa sa ilang poder og pag-amuma. Gawas sa pososong ginika­nan, Solo Parent sab ang tawag niadtong mga pina-angkan o biktima sa pagpanlugos apan naka disisyon nga ipada­yon ang ilang pagsabak, paghi­mugso og pagpadako sa bata. Apil sab ang ginikanan, igsoon bisag laing tawo nga dili tagtungod basta maoy nangunay og atiman sa bata nga nailo tungod sa kamatayon ug pag-abandonar sa tinuod nga ginikanan sulod sa hataas nga panahon. Higala, atangi sunod Sabado ang Kukabildo kay atong tukion puhon ang mga benipisyo nga makuha sa usa ka lihitimong Solo Parent.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 29, 2017.

