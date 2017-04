Editoryal: Kabus midaghan?

Editorial Cartoon by Ariel Itumay

MIBATI ka ba sa tumang kakabus? Kon "oo" ang imong tubag, ikaw nalakip sa 50 porsiyento sa mga Pinoy nga nagtuo nga sila nag-ilaid sa tumang kalisod, sumala sa ulahing survey sa Social Weather Station (SWS) sa 1st Quarter sa 2017 nga gihimo niadtong Marso 25 ngadto sa 28 tali sa 1,200 respondents o gipangutanang tawo diin nagrepresentar sa 100 milyon kapin nga populasyon sa nasod. Sumala sa Business World, unang nipublikar sa naasoy nga survey, ang demographic o bahig sa mga gipangutanang tawo nagrepresentar sa 11.5 milyunes ka pamilya. Dugang sa samang taho, nitubo kini og 44 porsiyento gikan sa 10 milyunes lang ka mga pamilya niadtong Disyembre 2016, labing ubos sulod sa miaging tulo ka mga dekada. Sa geographical areas, ang gitawag nga Ba­lance Luzon dunay 8-puntos nga tubo ngadto sa 50 percent. Ikaduha ang Mindanao, dunay 6-puntos nga tubo ngadto sa 53 percent. Ang Visayas, nitubo lang og usa ka punto, apan nitala sa labing taas sa self-rated poverty nga niabot og 57 percent. Ang maong survey dunay sampling error margins nga +/-3 points sa national percentage ug +/- 6% matag bahin sa Metro Manila, Balance Luzon, Visayas ug Mindanao. Apan unsay kalahian sa miaging Disyembre ug karon? Makalibog. Lisod matandi. Hinuon, ang maong survey nagbase sa pagtuo o gibati lang sa katawhan kon naharuhay ba ang iyang kinabuhi busa subjective kini human wala gibase sa ekonomikanhong data nga mas lig-on ug mahukmanon. Kon pagbati ang basehan, may moingon nga naglisod bisan insakto ang kahimtang apan way katagbawan. Uban taas og pangandoy o mibase sa ubang kahim­tang. Kon atong tuhoan ang survey, ang nasod wala molambo? Mas mitidlom sa kakabus? Nganong maayo ang reviews sa ekonomiya sa Pilipinas? Motuo ka o dili sa survey, dakong hagit kini kanatong tanan nga maningkamot ug moasdang sa kalamboan.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 29, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.