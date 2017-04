Nadela: Lawom nga kasayuran

SALUDO ko sa akong mga kaubanan sa media sa ilang kaisog nga gipakita sa mga coverage nga ilang gihimo sa nanglabay nga semana. Way paghisgut sa ilang mga pangalan mabasa ug makita ang bunga sa ilang way hadlok hadlok nga coverage sa gubat sa mga lungsod sa Inabanga ug Clarin Bohol. Si Arnold Bustamante, presidente sa Defense PNP Press Corps, maoy una nakong gitexan sa dako nakong pagdayeg sa talagsaong kaisog nga gipakita sa pipila niya ka sakop. Di sayon ang ilang gihimong coverage kay ang bala lage di mamili ug way gipasaylo. Bisan pa man ilaha kining gisungasong sa tuyo nga maka kuha ug kasayuran ug ma-record pinaagi sa dala nilang camera ug cellphone ang mga pang­hitabo. Nisugyot ko ni Arnold nga pasidunggan sa tukmang panahon ang talagsaon nilang abilidad sa natad sa media. Siguro ang tinuigt nga kalihukan sa Cebu Media nga mao ang Press Freedom Week sa katapusang semana sa Septembre maoy mohimo ug espesyal nga pasidungog para kanila. Di man ni maoy naandan nga gimbuhaton labi na sa taga Federation of Beat Journalists pero asa’y maayo ug magpalahi ta para karong tuiga. Basta kung ako’y pangutan-on hurot akong bilib ning mga journalist sa atong panahon nga nibaliwala sa ilang kahadlok samtang nagbinayloay ug mga bala ang grupong Abu Sayyaf ug mga sundalo ug kapulisan didto sa Bohol. Init Niapas ko ni misis sa usa ka dakong tindahan sa dalan Colon aron motabang ug dala sa iyang mga pinalit. Naagi ko sa appliance section ug akong nakit-an didto ang daghan kaayong customer nga namili og electric fan. Halinon kaayo ang electric fan ug airconditioning unit ning panahon nga hilabihan kainit sa panahon. Duna sab ko’y nakita nga tawo nga nanuroy og second hand nga electric fan sa karsada. Uaa ko sa gihagad. Barato ra pero nagduhaduha ko. Ang diha sa akong hunahuna basin mokagar magka problema na hinuon ta kung maoy mahimong hinungdan sa sunog. Busa kamong nangita sa pang-alkontra sa kaalimoot siguroa nga maayo og klase ang inyong palitonon. Taas nga oras sa pag gamit magkahulugan ug pagsaka sa kilowatt hour sa konsumo sa koryente. Bahala nalang basta di moaso ang imong electric fan.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 29, 2017.

