Diola: Nagdilaab

NAKAPADILAAB sa akong paglaom ang tulo ka panghitabo sa milabay nga semana. May panaghugpong didto sa Manila sa mga gitawag nga “Community-Based Rehab Program” kun CBRP. Usa niini mao ang gipahigayon sa usa ka parokya didto sa Novaliches nga gipasiugdahan ni Padre Luciano Felloni, usa ka Argentinian nga didto na karon mingtrabaho. Susama kini sa Labang sa Barangay Subangdako diin ang programa mokabat sa mga bulohaton matag adlaw sulod sa unom ka oras – walo ka oras pa gani ang ila. Unom pod kini ka buwan ug adunay “after care.” Niadtong Huwebes gilusad ang ikaduhang pundok sa mga Tokhang surrenderers sa Barangay Subangdako nga moapil sa CBRP nga gitawag og “LaBang” kun “Lahat Bangon.” Uban nila ang pipila ka sakop sa ilang banay. Miadto intawon si Secretary “Jun” Evasco, cabinet secretary ni Presidente Digong, aron mosaksi sa panghitabo. May dugang baya nga ka-“busy” siya kay ASEAN sa Manila. Wala pa siyay gisulti makita na nga dako kaayo siyag pagsalig ug pagsuporta sa CBRP. Sunod adlaw, sa Barangay Subangdako lang gihapon, 55 ka mga Labangers ug mga batan-ong sakop sa Dilaab, kadaghanan mga kanhiayng batang libodsuroy, minggraduate human sa unom ka buwan sa unang ang-ang sa “Farmer Scientist Training Program” kun FSTB. Usa kini ka programa sa UP Los Baños ug DOST nga gipangulohan ni Professor Romulo G. Davide. Libolibo na nga mga mag-uuma ang minghuman niini ug daghan na ang natabangan sa programa nga mo-umol sa mga mag-uuma sa panghunahuna ug pamaagi sa mga “scientist.” Inubanan sa kugi, kaisog, pag-ampo, ug pag-antos magmabungahon sila. Dako nig gikatampo sa pagkahimo sa Argao nga “5th class municipality” ngadto sa first class. Mao kini ang unang higayon nga mga kanhiay libodsuroy ug “recovering addicts” ang ming-apil ug minghuman. Gani naa ni silay mga yuta nga gitamnan ug nang-ani na. Dako kaayo ang gibati nga kapildihan sa duha ka mga sumusunod ni Jesus nga nagpanaw gikan sa Jerusalen ngadto sa lugar nga gitawag nga Emmaus. Hangtod karon wa man gyod mahibaloi kon asa gyod ni ang Emmaus. Kon akoy pasultion, simbolo kini sa pagkawalaypaglaom. Apan misingit si Jesus sa ilang pagpanaw ug nakigkulokabildo kanila. Wa dayon siya mailhi nila. Nangutana siya unsay ilang gipanghisgotan. Ug diri nagsugod ang kabag-ohan. Mahinungdanon gyod diay ning pangutana ug pagkulokabildo. Gisubay ni Jesus ang kasulatan diin ang pag-antos, kamatayon, ug pagkabanhaw sa Mesiyas gitagna. Miabot sila sa ilang lugar ug gipasulod nila siya aron manihapon. Sa dihang gipikaspikas niya ang pan, nikalit siyag kawagtang. Nakadawat na sila sa gasa sa pagtuo ug namauli sila sa Jerusalen diin nadungog pod nila sa mga apostol ug uban pang sumosunod nga si Jesus nabanhaw. Gasa diay ang pagtuo ug mapabalambo kon ang mga tumutuo magkahugpong aron mamalandong sa Bibliya, mag-ampo, ug magsaulog sa Eyukaristiya. Mapadilaab ang pagtuo taliwala sa atong mga kapildihan ug pagsubo, kon maantigo kitang maminaw.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 30, 2017.

