Editoryal: Pangabuso

Editorial Cartoon by: John Gilbert V. Manantan

NABISTO ang mga binuang sa kapulisan sa Raxabago station sa Tondo, Manila human masakpi ang sekretong chamber diin gipangbilanggo sa kapulisan ang ilang dinakpan nga mga drug pusher. Usa ka bookshelf ang gihimong sampong sa mga pulis aron di mahibaw-an nga duna diay sekretong chamber ang police station. Ang chamber giingong gidugang sa police station tungod kay naghuot na ang mga durugista sa mga selda. Apan naboking ang kabuang sa mga pulis. Ang gipangbilanggo didto, sumala sa Commission on Human Rights (CHR), mao ang mga drug personality nga gipamunit lang ug wa pasakai og kaso. Hatagan sila og usa ka semana sa pagtigom og P40,000 ngadto sa P200,000 aron sila buhian. Makaluluoy ang kahimtang sa mga binilanggo nga nasulod sa mao nga chamber kay adto ra sila motubag sa sugo sa lawas sa sulod, tipon ang mga babaye ug lalake.

Human mabutyag ang binuang, ang mga opisyal gipangrelibuhan. Di ba, bag-o lang kuno nag-cleansing ang Philippine National Police (PNP) sa ilang han-ay human kuhaa ni Presidente Rodrigo Duterte ang ilang katungod sa pagpanakop og mga durugista? Sa ato pa, pakyas ang kapulisan sa ilang paglimpyo kay naa pa man diay gihapon ang hiwi nga mga pulis nga padayong nagpahimus sa kampanya batok sa illegal nga drugas. Ila diay gihapon nga gigamit ang hinugtanay nga kampanya sa presidente batok sa drugas aron sila makakuwarta. Mao na ni ang resulta sa paghatag ngadto sa kapulisan sa lapad ug dakong gahom batok sa drugas. Ang hiwi nga mga pulis mangita og paagi aron sila makapahimus. Pila pa kaha ka mga pulis ang naggamit niani nga modus sa pasangil nga kabahin kini sa hugtanay nga kampanya sa drugas? Mao ni ang ginaingon nga ang hinpit nga gahom mohimong hingpit nga korap sa usa ka tawo.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 30, 2017.

