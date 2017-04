Mongaya: Adlaw sa Pamuo

MOMARTSA sa kadalanan ugma ang lain-laing mga sakop sa mga unyon aron saulogon ang Adlaw sa Pamuo ug iduso ang pipila ka mga isyu. Atong gituohan nga lakip niining maong mga isyu mao ang kabahin sa umento sa sweldo ug ang gitawag og “endo.” Permi na kining demanda sa mga mamumuo nga umento sa sweldo apan mahimong kritikal kini labi na kon mokalit pagsaka pagmaayo ang presyo sa mga palitunon. Samot na gyud kon ang palitunon mao ang bugas humay. Ato man gud nga nabantayan nga nisugod na sa pag-umento ang presyo sa bugas tungod sa kalaki niining administrator sa National Food Authority (NFA) nga si Jason Aquino. Iyang gitutyo ang mga lehitimong importasyon sa mga rice traders nga nangabot sa miaging Marso sa lain-laing mga puwerto sa Pilipinas tungod kay iyang tuyo mao ang pagduso sa importasyon nga gitawag og government-to-government. Ambot lang kon nakaabot na ba kang Presidente Rodrigo Duterte nga tungod sa mga maniubra niining Aquino, nagsugod na sa pagsaka ang presyo sa bugas karon. Ambot kon nakaabot na ba sab kang Presidente Duterte ang mabulokong kaagi niining Aquino kaniadtong naa pa kini ubos kang Customs Deputy Commissioner Jesse Dellosa diin nalambigit siya sa giingong mga tara. Tawo sab kini si Aquino ni kanhi political affairs secretary ni PNoy ug kaalyado ni Mar Roxas sa Balay faction sa miaging administrasyon.

Karon, tungod sa mga maniubra ni Aquino, kuyaw nga mosaka pag maayo ang presyo sa bugas humay. COOP Angayng babagan sa mga kongresista nga ang kasingkasing naa sa mga kabus kining balaodnon nga motang­tang sa pribilihiyo sa mga kooperatiba nga di mobayad og buhis. Ang mga kooperatiba mao man ang usa ka epektibong paagi nga makahugpong ang mga kabus alang sa ilang kaayohan. Ug kining wala pagbuhis sa mga kooperatiba daw tabang kini sa atong ka­gamhanan. Hinanggaw man kining rason nga nagnegusyo ang mga kooperatiba busa angayang pahamtangan og buhis. Kalayo sa mga negusyo ug koope­ratiba. Basura sa Talisay Wala makuha ang among basura kagahapon diri sa Syudad sa Talisay ug nangutana ko unsay nahitabo. Ug akong nasayran nga sa 12 ka mga garbage trucks sa Siyudad, usa na lang diay ang nagdagan. (@anol_cebu sa Twitter)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 30, 2017.

