Nalzaro: Kaon, hab-hab, pakals sa piyesta

BUWAN sa Mayo na ugmang adlawa. Ang Mayo maoy pinakadaghang piyesta sa tanang buwan. Diha lang sa Bohol, maghilak ang adlaw kon way piyesta. Matod pa lagi nila kon aduna lang kay kompletong listahan sa mga piyesta sa Bohol, siguradong makakaon ka ug di mapasmo. Sugod sa Tagbilaran City ugma, dayon sa mga baryo sa Bacani sa Clarin diin nahitabo ang engkuwentro tali sa militar ug mga sakop sa Abu Sayyaf. Da­yon sa barangay Panaytayon sa Tubigon sa Mayo 2. Pagka-petsa 5, sa Maribojoc ug daghan pa hangtod na sa katapusan sa buwan. Kining pag-selebrar sa piyesta ‘big deal’ gyud ni sa mga Bol-anon kay bisan kadtong atua sa laing lugar, manguli man gyud aron motambong. Matod pa bitaw sa komedya nga ang mga Bol-anon maoy dali kaayong ma-isyuhan og US visa kay di man mag-TNT sa Amerika kay mo-uli matag tuig gumikan sa piyesta. Unya didto sa Bohol, kuyaw kaayo ang ilang preparasyon kay mag-ihaw gyud og baboy nga usa ka tuig na nilang gibuhi. Ang uban kabaw unya magkusahos. Bisan kon gidili na ang pag-ihaw og kabaw karon gawas lang kun disable o piang na ang maong kabaw. Ila gong tuyuon pag-piang aron lang ma-ihaw. Unya gawas nga pakan-on ang ilang mga bisita, padad-an pa og bring house nga luto nang daan. Pero bantay pod kon piyesta sa inyo kay mobawos pod ka pagpakaon nila ug magpadala og bring house. Unya maghinuwamay ug mga bisita. Ang mga bisita sa si­lingan huwaman sa laing silingan. Mao nga usahay mangapasmo ang uban. Kay bisan wala pa maka-on o makasaka sa balay, birahon man sa ilang silingan. Inig aksiyon og saka sa balay, birahon pod sa laing sili­ngan. Ang resulta alas dos na naka-on. Aw, hapit pasmo gumikan sa birahanay og mga bisita. Kining pagselebrar sa piyesta pahinungod ni sa mga Santos nga mao ang patron sa usa ka lugar. Para ra ni sa nga Romano Katoliko kay kita ra man maoy motuo og santos. Pero ang ubang tinuhuan bisan di motuo og santos puwede gihapong mamista. Kanang NPA bitaw sa Bohol, di motuo og Ginoo ug santos apan, kusog mamista.(bobby@sunstar.com.ph)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 30, 2017.

