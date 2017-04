Vallena: Pagtuon og biseklita

KANIADTO sa dihang mga bata pa mi, ang mga karsada sa Talamban, Bacayan, San Jose ug Pit-os maihap lang ang mga sakyanan nga magdagan. Mao nga makapatuyang mi sa pagduwa, labina sa gabii. Mao usab to ang hinungdan nga nakatuon ug dali kong nakat-on og biseklita. Wa ko makalimot nga akong guruyon sa karsada ang biseklita sa akong uyoan aron akong kabay-an ug padaganon sa dulhugon nga bahin sa karsada sa San Jose nga way kukahadlok kay ang sagad mangagi mga trak lang nga nagkarga og sand and gravel gikan sa Butuanon River. Mga tulo ngadto sa upat ra sab matag adlaw ang mangagi. Apan karon, lahi na kay haskang daghana na sa mangagi, gikan sa habalhabal nga mga motor ug pribadong mga sakyanan. Bisan sa suok sa amoang dapit, duna nay mga subdivision. Mas kuyaw na karon ang karsada nga tun-an og biseklita. Nagkat-on Ang akong mga anak nagkat-on og biseklita sa bakanteng luna sa Villa Leyson subdivision. Bisan ang among kamanghurang anak sa subdivision lot gihapon nagkat-on. Mas luwas kini kay sa karsada nga daghan og mga sakyanan. Mas maayo pa gani nga sa sud sa subdivision magpadagandagan kay ang mga sakyanan hinay rang gadagan. Di sama sa mga city ug national roads nga daghan ang mga sakyanan nga mangagi, labina karong panahuna. Kuyaw Nahibung ko sa mga giniĀ­kanan karon, tugtan ra ang ilang mga anak nga magkat-on sa pagsikad sa mga karsada diin daghan ang mga sakyanan. Usahay maigking ko samtang nag-drive og scooter kay mokalit lang sa pagtumaw ang mga bata nga nagpraktis sa pagsikad. Naa pay mga manindak karon nga naghimo sa karsada nga sama sa ilang playing ground. Okay ra nang magkat-on sa pagsikad apan, mas maayong himuon sa luwas nga lugar, sama sa basketball court. Kon way magduwa sa korte, mao na nga higayon nga ang mga bata hatagan og higayon nga magsikad sikad sab. Mahimo kini pinaagi sa abag sa barangay officials. Mag schedule og oras alang sa biking practice, zumba ug basketball. Ning paagiha, makat-on ang bata nga layo sa kakuyaw. Karon kay summer, nindot ituon og sikad. Apan timan-an kanunay ang kaluwasan.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Abril 30, 2017.

