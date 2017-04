Editoryal: Adlaw sa mga Mamumuo

PAGYUKBO sa tanang mamumuo, lokal ug overseas Filipino workers (OFWs) nga nagbuhis sa ilang kusog ug singot uban sa paggamit sa pangutok aron pagbugtaw sa maayong panginabuhi sa pamilya. Sa samang pamaagi, nagtabang sa pagpatu­yok sa ekonomiya sa komunidad ug nasod. Ang sektor sa pamuo maoy labing dako nga sektor human sa mga mag-uuma ug sama sa naulahi, kabahin sa nailang masa nga milangkob sa dakong bahin sa popu­lasyon sa nasod. Ug taliwala sa daghang programa sa kasamtangan ug mga nangaging administrasyon, nagkadaghang gihapon ang mga kabus sa masa. Hinuon, paabuton pa nato ang resulta sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ubos sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) nga unang naumol nga programa sa administrasyn ni kanhi Presi­dente Gloria Macapagal-Arroyo ug gipadayon sa mga ningsunod nga administrasyon, lakip sa kagamhanan ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang 4Ps namuhonan sa panglawas ug edukasyon sa bata sa kabus nga pamilya nga nag-edad zero ngadto sa katorse anyos nga umaabot nga lider ug hamtong nga lumolupyo nga maghaw-as sa kalisod sa nasod. Nasayod ka ba nga ang pagsuporta sa 4Ps gikan sa dakong banko sa gawas? Dakong bayranan kini sa umaabot nga henerasyon. Maayo kon napatuman kini subay sa plano. Kon mapakyas, bulilyaso. Kadaghanan sa benepisaryo sa 4Ps gikan sa pamilya nga mamumuo diin ang kita halos dili makaigo sa pagkaon sa pamil­ya. Dugang pa, walay saktong seguridad sa trabaho. Labing grabe, walay kasudlan nga trabaho. Ang uban nanimpalad sa gawas sa nasod. Busa, ang kakabus dakong mangtas nga nag­hulga sa mga mamumuo. Sa pag-ila sa dakong papel sa mga mamumuo sa pagpatuyok sa ekonomiya sa nasod ug pakigbisog sa kagawasan, makatarunganon ang pagsaulog sa Aadlaw sa mga Mamumuo ug dili kita mawad-an sa paglaum sa masidlakong ugma.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 01, 2017.

