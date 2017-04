Nadela: Anak sa singot

MAGMARTSA ang libo­an ka mamumuo karong adlawa agi og pagtimaan sa adlaw sa pamuo. Matag tuig kini gisaulog ug sama sa naandan ang isyu sa suholan maoy nag-unang hilisgutanan. Ma­tag selebrasyon sa adlaw sa pamuo ang hilisgutanan sa ekonomikanhong benepisyo sa mga mamumuo mobandera bisan asang suoka sa atong kapupud-an. Kini tungod kay ang mga reporma nga gipaabot human gisaad wa pa gyud mahatagi og katumanan. Kada selebrasyon nalang gyud ni nga gising-al ambot ug nganong idlas kaayo, hilabihan kadangug kay sa pagka tinu­od di man gyud unta ni lisod ipatuman kon gamiton sa gobyerno ang iyang gahum nga kini mapatuman. Daghan nang eleksiyon ang nanglabay. Daghan nang pasalig ang giluwatan apan hangtod karon ang isyu sa pamuo ning nasura wa gyu'y kahumanan. Ambot kon nakamatikod mo, mura man hinuon og gipanghambog ning kabarato sa suhulan pagdani ug mga investor nga ari mo sa Pilipinas pagtukod og negosyo kay barato ra ang suhol. Di ko kasabot anang puntoha. Unta to ang angay natong madu­ngog nga ari mo sa Pilipinas pagnegosyo kay sakto sa abi­lidad ang mga mamumuo. Sama sa naandan, ang atong mga paisano sa Bohol hilabihan ka busy ning pagsud sa buwan sa Mayo. Kini tungod sa daghang piyesta nga saulogon. Daghan ang namauli ug di sab naihap ang mga mamistahay nga di taga Bohol ang nanunggo sa mga pantalan ug nanugpa sa airport sukad pa ni sa na­ngaging semana. Sa mga opisina daghan ang nag-leave kay ang piyesta sa mahal nga Patron nahimo namang saaran. Sakto ang hiingon ni Gob. Edgar Chatto di maghadlokhadlok. Malinawon ang Bohol sama sa naandan. Kon duna may kasikas nga nahitabo layo ra kaayo to itandi sa ubang bahin sa Mindanao. Akong misis nga kaliwat og mga Somosot sa Barangay Nahawan, Clarin niingon nga di malikayan nga tungod sa nigawas nga estorya sa social media nibati og kabalaka. Apan salamat sa militar ug PNP dali ra sab nga napuypoy ang maong mga kabalaka. Ako naghulat nalang sab nga sa di pa mapupos kining bulan sa Mayo makahiga­yon mi og bisita sa Nahawan. Kaniadto sa buhi pa akong ugangan nga si Capt. Val Somosot sige mi og bakasyon didto. Gawas sa kanindot sa lugar, ang usa sa mga attraction didto mao ang pagka maabiabihon sa mga tawo. Ug mao sab ni ang imong masinati sa tibuok lala­wigan.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 01, 2017.

