Editoryal: Trabaho o negosyo?

MOKABAT sa 10.4 milyunes ka Filipinos ang nagpabi­ling walay trabaho sa unang quarter sa 2017, sumala sa ulahing survey sa Social Weather Station, diin nagtimaan sa unang kasaulogan sa Labor Day ubos sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang survey gihimo sa SWS gikan sa Marso 25 ngadto sa Marso 28 nitala usab og ubos nga net optimism nga makakuha og trabaho. Dugang sa maong survey nga namantala kagahapon, 22.9 percent sa matag 1,200 ka hamtong sa tibuok nasod walay trabaho, 2.2 points ubos sa 25.1 percent o gibanabana nga 11.2 milyon ang walay trabaho niadtong Disyembre 2016 survey. Dili kini katingad-an. Sukad seguro sa atong (henerasyon sa baby boomers ug millennials) pagkaamgo og buot wala kita mahinumdom nga matag Adlaw sa mga Mamumuo gipahibalo nga nangapin ang trabaho. Ang mosantop kanunay sa atong panumdoman mao ang rali-didto-rali-nganhi nga nagyawyaw sa kakuwang sa trabaho ug way seguridad sa pamuo. Si Presidente Duterte didto nisaulog sa Adlaw sa mga Mamumuo sa dakbayan sa Davao ug nisaad sa iyang hugot nga pagsuporta sa sektor sa pamuo. Sama gihapon sa atong namat-ang presidente, ang maong panaad gihimo sa mga nangaging pangulo sa nasod. Kon hinuktokan nato, ang samang kahimtang nagtuyok lang ubas sa bag-ong dagway apan gigapos gihapon sa samang kadena sa kalisdanan, murag buang nga nagbalikbalik ug naglibog. Dili kaha maayo nga usbon ang atong mentalidad ug oryentas­yon? Pananglitan, motapos og kurso aron makanegosyo, dili lang limitado sa pagpanarbaho. Samtang, mo­tanyag og mga kursong mapahimuslan sa nasod, dili ang langyaw. Dili sayon. Nagkinahanglan kini og rebolusyonaryong kausa­ban sa nasudnong polisiya ug lantip nga lider. Apan sa hinayhinay pwede natong puy-an, kon dili makatrabaho, nganong dili mosuway sa negosyo o mag-uma sa halapad nga kayutaan.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 02, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.