Espinoza: Ang Bol-anon

PISTA. Mayo na! Mao ni buwan sa usa ka tuig nga hapit ang tanan dapit sa nasud magpista. Kini tungod ni kay ting-huwaw ang buwan sa Mayo. Ang Tagbilaran City nag-abli sa unang adlaw sa Mayo sa pista. Kagahapon, mao usab ang gitakda nga Labor Day kon adlaw sa mga magbabaol. Daghang kalihokan ang gitali alang sa pagselebrar sa Labor Day. Usa niini ang gipangayo nga usbaw sa sweldohan. Sa lungsod sa Cagwait, Surigao del Sur ko nagdako. Matag buwan sa Mayo ang kali-ngawan sa among barkada mao ang pagpamista sa silinganan nga mga baryo ug lungsod kay dunay libre nga inom. Kaniadto, way daghan nga hubog o patay nga mahitabo kay mingaw ang pista. Apan, karon lahi na kay daghan na og kalingawan alang sa mga batan-on, gawas sa peryahan. Sa akong mga sano sa Tagbilaran city, akong itunol ang akong pahalipay sa inyong malinawon nga pagsalaog sa inyong pista kagahapon. Maayo unta og magdala og daghan take home si sano Eric Manait sa iyang pag-uli sa dyCM. Naghisgot na man gyud ko og Bol-anon, ako na lang sad itug-an dinhi nga di malalis nga ang mga Bol-anon but-an ug matinud-anon sama ni Atty. Warren Yap, ang presidente sa IBP Bohol. Si Atty. Yap prangka nga mitug-an kinsa ang iyang gisuportahan sa piliay sa IBP Governor sa Eastern Visayas niadtong Sabado dili sama sa uban nga nagpadoding. Hinuon, mas maayo kuno nga di motug-an aron kulba-hinam ang piliay. ● ● ● Sapian. Ang SALN (statement of assets, liabilities and net worth) usa ka dokumento nga nagmando sa mga pinili o tinudlo nga opisyales ug empleyado sa gobyerno nga isumitir matag tuig sa buwan sa Abril. Sa SALN atong mahibaw-an kinsa ang milyonaryo o dili nga pulitiko o pinili nga mga opisyales sa lungsod, siyudad ug sa nasyonal nga kagamhanan lakip na ang mga tinudlo. Sa nag-una nga misumitir sa SALN sa dakbayan sa Sugbo si Kon. Mary Ann delos Santos kinadatuan. Duna siyay kapin sa P14 milyunes nga kabtangan. Nalupigan si Kon. James Cuenco nga duna lay kapin sa P13 milyunes. Samtang si Kon. Joy Young, usa ka negosyante, P5 milyunes ra ang gitug-an nga kabtangan. Ang mag-asawa nga si Mayor Tomas Osmeña ug Kon. Margot Osmeña mitug-an og kapin sa P9 milyunes sa ilang tinibo nga kabtangan lakip niini ang cash. Si Bise Mayor Edgar Labella dunay net worth nga P12,081,125, nga kadaghanan niini mga yuta. Si Bise Mayor Labella maoy gihugon-hugon nga modagan pagka mayor sa sunod piliay.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 02, 2017.

