Mongaya: Kulang sa siging-siging

KON akong gituplok isip text message ang akong gibati, makasulat gyud ko og LOL ug duna pay ROFL. Kini dihang nabasa nako ang balita nga dunay mayor nahulga sa mga pulong nga “bantay-bantay lang kaha.” Gibatig grabing kahadlok si Mayor Jose Esgana sa Sta. Fe dihang wala makiglamano niya si Mayor Tomas Osmeña ug niingon nga “bantay-bantay lang kaha.” Lalim bay nikonsulta dayon siya og abogado ug gitaho ang nahitabo sa media. Headline gud dayon. Ingon ana gyud diay ka­seryuso ang maong hulga? Na-headline kini kay nakaki­ta og laing kontra si Mayor Osmeña? O na-headline kay kataw-anan nga usa ka mayor mahadlok ingnon nga “bantay-bantay lang kaha?” Alang kanako, ipa-siging-siging lang kini si Mayor Esgana dayon paimnon og tubig. Basin nasubrahan lang tingale kinig inum og kape nga dali na kaayo mahadlok. O basin mas puti pa iyaha kay sa itlog sa manok. Abi gyud nako og isog kini si Mayor Esgana human nakig-away sa pari nga nagpasiugda og dawn procession isip protesta batok sa usa ka konsiyerto atol sa Biernes Santo. Buot ipasabot, wa siyay kahadlok nga magsaba-saba ug magkiat-kiat ang mga tawo sa mga oras nga namatay ang Ginuo. Apan ingnon lang ni Mayor Osmeña og “bantay-bantay kaha diha” nahadlok na man dayon ug nagpalaban sa iyang abogado ug mga sakop sa media. Pag-chur diha oi, Mayor Esgana. I-confirm na Karong Mayo 3, 2017, sila si Secretary Gina Lopez sa DENR, Judy Taguiwalo sa DSWD, ug Rafael Mariano moatubang na sab sa Commission on Appointments (CA) sa ilang confirmation isip mga kalihim sa Gabinete ni Pres. Rodrigo Duterte. Apan ang mga tag-iya ug alalay sa mga dagkong mina­han ningbabag sa kompirmasyon ni Sec. Lopez. Ang mga dagkong haciendero ug agalong-yutaan ningbabag sa kompirmasyon ni Sec. Mariano. Ug ang mga magbabalaod nga gusto ipadayon ang inpormal nga pork barrel ginamit ang DSWD ningbabag sab sa kompirmasyon ni Sec. Taguiwalo. Tungod niini, kuyaw nga di na gyud sila makumpirmar kay basi sa balaod, kon sila ma-bypass sa ikatulo nga higayon, di na sila mahimong matudlo sa kasamtangan. Mas kuyaw kining kalaki sa Commission on Appointments nga palutson lang ang mga opisyal sa Gabinete nga motuman sa ilang pagdapig sa mga adunahan ug mga kurakot. Wa ba diay element sa pangurakot ang pagdapig sa mga interes sa mga adunahang dugay nang nagpahimulos sa kaputli sa atong kinaiyahan? Kay di ba pangurakot ang pagdapig sa interes sa mga agalong yutaan? Kay di ba porma sa pangurakot ang pork barrel? (@anol_cebu sa Twitter)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 02, 2017.

