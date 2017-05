Nalzaro: Hospitality sa mga Bol-anon

SUKWAHI sa pagtuo sa uban nga maghilak ang adlaw nga walay piyesta sa lalawigan sa Bohol karong buwan sa Mayo, dili diay kini sakto. Base sa akong nahuptan nga listahan, grabe ang sunod-sunod nga piyesta sa nagka­lain-lain lugar sa Bohol. Gani gisugdan kini sa Tagbilaran City kagahapon ug ingon man sa Pundol, Jagna ug sa Taytay, Duero. Karon, Mayo 2, sa mga barangay sa Cagayan, San Jose ug Lutao sa Inabanga, Calma sa Garcia Hernandez ug Nahawan sa Clarin, silingan sa barangay Bacani diin nahitabo ang engkuwentro tali sa Abu Sayyaf ug militar. Ugma ang piyesta sa Bacani. Apan nasayod ba kamo kon pila ka lungsod ug barangay sa Bohol ang magsaulog sa ilang piyesta ugmang adlawa, Mayo 3? 45 ka mga lugar. Grabe no? Pero ang petsa 15 mao gyud ang pinakadaghan kay mo-abot ug 50 ka mga lugar ang magpiyesta. Unya nahibalo naman ta kon unsa ang mga Bol-anon magpiyesta. Hospitable kaayo o ma-abi-abihon sila. Pero adunay petsa sa Mayo nga bakante ang maong petsa sa piyesta. Base diri sa akong listahan, ang Mayo 28 maoy walay piyesta. Ambot kon ngano. Basin nasipyat lang ba kaha ang naglista ning maong listahan. Unya ang kasagaran sa mga patron mao ang San Jose (St. Joseph The Worker), San Isidro Labrador (St. Isidore the farmer) ug San Vicente Ferrer. Mao man god ni sila ang mga Santos o Patron sa mga mag-uuma og mga ordinaryong tawo. Komedya Kristo: Unsay problema, Nyor? San Pedro: Kining Bol-anon, Maestro. Akong papaulion sa kalibutan kay wala pa siya sa listahan sa nangamatay. Pero dili naman mobalik kay lisud kuno ang panginabuhi didto. Kristo; Akoy bahala ana. (Gitawag ni Kristo ang Bol-anon ug gihunghungan. Taudtaud mikaratil og dagan). San Pedro; Gi-unsa man to nimo pagkombensir Maestro? Kristo; Sayon ra Nyor. Ako lang gi-ingan nga balik didto sa kalibutan kay piyesta sa Bohol ugma. (Mga Bol-anon ajaw mog kasuko kay akong kaliwat Bol-anon baya taga Maribojoc). (bobby@sunstar.com.ph)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 02, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.