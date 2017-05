Editoryal: Init nga suweldo

Editorial Cartoon by John Gilbert Manantan

KON suweldo ang hisgotan, init kaayo kini nga isyu. Usa kini sa nag-unang hinungdan nga nanarbaho kita aron dunay ikabuhi sa pamilya o kaugalingon. Dunay magasto sa paglingawli­ngaw. Sensitibo ang hisgotanan tungod sa kadaghang parte ug konsiderasyon sa paghatag sa suweldo. Dili lang kanunay tan-awon ang habig sa mga mamumuo apan kinahanglan balanse sa kapasidad ug kahimtang sa tagdumala o nanag-iya sa negos­yo nga makapadayon sa ope­rasyon. Matag rehiyon sa Pilipinas dunay managlahing kahimtang o sitwasyon sa ekonomiya. Dunay dapit nga sentro sa kalamboan ug nag-aginod ang ubang lalawigan. Tataw nga dili managsama ang paghatag og benepisyo sa mga mamumuo. Usa kini sa dakong hinungdan nga natukod ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board (RTWPB) subay sa R.A. 5727 aron pag-atiman sa kalainan sa matag rehiyon labi na sa usbaw sa suhulan. Sa dagan sa panahon, ang RTWPB giakusahan nga kanunay mokiling sa mga negosyante o tagdumala tungod sa kanunay nga paghukom og umento sa suholan sa minimum wage sama ulahing gipakanaug sa RTWPB 7 nga P13 umento sa Central Visayas. Laing umento nga nagmugna og dili makiangayong gintang sa bag-o ug karaang trabahante, diin ang naulahi dili na maapektohan sa bag-ong umento sa suhulan bisan nagdawat og suweldo nga labaw lang og gamay sa minumum wage. Posible pa gani nga malabwan. Ang nindot sa balaud mohatag og across-the-board nga umento ug ang tagdumala nga maoy mohimo og diskarte o dugang sa mga maayo og kawani. Dili sad maayon lunlon across-the-board human ang maayo sa trabaho mahimong patas sa mga nagtinapolan. Si Presidente Rodrigo Duterte gusto og 'national wage law' ug buot ma-repeal ang R.A. 6727. Maayo kaha kini? Basta suweldo, init kini kaayo.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 03, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.