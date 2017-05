Lariosa: Way ngipon ang Asean?

GITUKOD sa Agusto 8, 1967 sa Bangkok, Thailand ang Association of Southeast Asia Nations (ASEAN)) nga giper­mahan sa lima ka mga nasod sa Thailand, Singapore, Indonesia, Malaysia ug Pilipinas. Ang tuyo suma sa hiniusang declarasyon (Joint Declaration) mao ang ekonomikanhong tingusbawan (economic prosperity), katilingbanong kalambuan (social progress) ug kulturanhong kaugmaran (cultural development) sa Asian region. Suma sa ilang nangaging kasabutan, sa 2020 palihukon na ang ASEAN economic integration sa rehiyon. Kaanindot kon kini mahitabo kay dako kaayo ang purohan sa kalambuan sa atong panginabuhi. Tiaw mo na, mapalapad pag-ayo ang mga negusyo, modagsang ang mga trabaho ug ubang oportunidad sa pagpalambo sa kinabuhi mabuksan. Anhi na dinhi mouswag ang kinabuhi sa mga kabos. Sa laing bahin, nakita nga ang seguridad sa rehiyon may dakong buslot. Labi na nga ning higayuna may dakong hulga ang pagpangilog sa China sa mga dapit sa Spratley islands sa South China Sea. Kita nahibung nganong hang­tod karon way gipermahan nga military alliance ang ASEAN alang sa kalinaw sa rehiyon. Ang gipakita karon sa China angay na unta nga nagpiermahay na sila sa usa ka military alliance sa 30th ASEAN Summit. Ang Vietnam, Brunei ug Indonesia aduna say pangangkon sa mga isla sa South China Sea. Apan ang nasamplita sa China mao gyud ang Pilipinas. Mibalingis ang Pilipinas sa kadaugang naangkon unta sa Hague Tribunal kay wa hisguti sa summit. Sa katarungan nga likayan lagi ang gubat. Ang Pilipinas ang moum-um man god sa kagubot kon dunay panagbanging pisikal tali sa China ug Pilipinas. Likay na lang daan maoy gibarugan ni Duterte. Lahi kon duna pay military pact ang ASEAN maghunahuna untag kaduha ang China sa iyang militarization effort karon sa South China Sea. Ang luwas ug libre nga paglawig ning maong lawod apektado na. Unsaon abtik man ang China kay kadaghanan sa 10 ka mga sakop sa ASEAN gibusog man gud sa mga financial assistance niini. Dinhi magpanuko sad sila pagsupak sa China.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 03, 2017.

