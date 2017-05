Lonzon: Away sa mga maldito

PARA nako, paregla ang gihimo ni Cebu City Tomas Osmeña ngadto ni Mayor Titing Es­gana, sa lungsod sa Santa Fe, sa dihang nagkatagbo ang duha sa usa ka pribadong lugar. Si Esgana nipasangil batok ni Osmeña nga gihulga pinaagi sa pag-ingon nga “bantay kalang ha." Kon atong sabton kana hinoong bantay kalang ha usa ka malisyuso hilabi kon adunay mga kaagi sa panagbikil niini. Apan kon mosangko sa kor­te ang kaso sa giingong pagpang hulga pinaagi sa termino nga bantay kalang ha dako pa kaayo kining lalis. Kon imong subayon dili si Osmeña, ug Esgana, ang dunay bikil kon di si Alex Tan, usa ka negusyante nga nakabasi sa Sta Fe ug maoy tag-iya sa Island Shipping. Ato na hinuong nahibaw-an nga duna man diay kahiubos si Osmeña ni Esgana kay wa gitugot sa mayor ang pagpa koral sa balay ni Minnie Osmeña, igsoon ni Tomas. Tan-awa og maayo di ba ang pagsulsol ni Tan ngadto ni Osmeña, maoy nakaingon nga miinit ang dunggan ni Tomas. Kay gibikil man ni Esgana ang negusyo ni Tan, hangtud nga nagdako nga misangpot sa kaso ug miabot ngadto sa buhatan sa Ombudsman nga miresulta nga nasuspenso ang mayor. Mao nay giingon nga nag-abot amg pulos hawod sa ilang lugar. Kon si Tomas ang pasultion igo raman miingon: unsa gusto ka og away? Samtang, si Tan niingon ngadto ni Esgana, unsa imong gusto? Sa kahadlok ni Esgana, mo­rag gisilian ang lubot ug dali nga nakasibat sa lugar ug miuli sa ilang lungsod. Si Tomas hawod sa siyudad sa Sugbo, sama sa pag apeke sa kontra ug paglaban sa mga kaalyado. Sama sab sa gihimo ni Titing ngadto sa ilang lugar. Pagka maayong pakungon sa ilang duha ka ulo. Imbis patas ang tratamento ni bisan kinsang negusyante naa naman hinoon silay paburan tungod sa mga personal nga interes. Wala ra bay angay nga mag­hagitay ang sama kanila ug edad.nga mga tiguwang na. Niining maong panghitabo hayan magka tawa ang pamilyang Lim ug mga higala niini. Suko man gud si Tomas sa mga abusado sama sa pagminaldito ni David Lim, Jr sa dihang namusil tungod sa away.sa parking. Karon tiguwang mga pulitiko maoy nagpa badlong.Pagbag-o namo uy kay wa moy mga angay! (efren_lonzon@yahoo.com Text:09427930111)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 03, 2017.

