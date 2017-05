Barrita: Balaudnon pagrotehir sa mga buang

SAGAD natong makita ang mga tawo nga na­lisuan sa pangisip nga magsuroy-suroy sa atong kadalanan nga way sa­pot. Kadaghanan kanila gipa­sagdan na lang sa ilang kabanay kay di man sab magpuyo sa balay. Molaag man gyud. Kuwang kita sa mga pasilidad nga kabutangan kanila sama sa mga mental hospital aron unta sila maatiman sa mga psychiatrist, sa mga dok­tor sa batid ug eksperto sa pag­­tambal niadtong dunay mga deperensiya sa pangutok. Mahal baya kaayo kon modangop ka sa usa ka pribadong psychiatrist. Mahinumdom lang ta sa estorya mahitungod sa usa ka tawo nga dunay split personality nga niduol sa usa ka doktor. Ang doktor nga segurista sab, niingon, “Bi, duna kay split personality. Bali duha mo ka tawo. Klaruhon ta ni, hain man ninyong duha ang mobayad?” Apan niadtong Martes, 19 ka mga senador ang mibotar sa pagpasar sa ikatulo ug kataposang pagbasa sa Senate Bill No. 1354, ang Philippine Mental Health Act of 2017, kansang author mao si Akbayan Senator Risa Hontiveros. Kon mapasar kining balaod, mao kini ang magprotehir niadtong mga tawo nga nalisoan sa ilang pangisip. Matod pa ni Senador Hontiveros, ang maong balaod magmando sa gobyerno sa pagtanyag og basic mental health services sa community level kon sa kabarangayan. Itanyag usab ang libreng psychiatric, psychosocial and neurologic services sa tanang regional, provincial ug tertiary hospitals. Apan ang House of Representatives kinahanglan pang mopasar sa usa ka susamang balaudnon. Busa giawhag ni Senador Hontiveros ang iyang mga kaubang magbabalaod sa House of Representatives sa dinalian nga pagpasar sa ilang version sa mental health bill. Dugay na man nga gisugyot ang pagpasar og balaod mahitungod sa pagrpotehir niadtong dunay mga deperensiya sa pangisip. Apan wa molihok dayon ang atong mga magbabalaod. Nahadlok tingali sila nga kon libre ang mental health services, unya maayo na kadtong mga buang, tingalig di na mobotar kanila. Dihay pasyente sa usa ka mental hospital nga nakaluwas sa iyang kauban nga hapit ma­lumos sa ilang swimming pool. Matod pas direktor sa mental hospital, “Ang imong gibuhat nagpakita nga maayo ka na. Makagawas ka na sa mental hospital.” Pagawson na unta siya sa dihang miabot ang balita nga kadtong iyang giluwas nag­hikog sa punoan sa tambis. Matod pa niya, “Dok, segurado gyud kong wa to maghikog. Ako ra man to siyang gibitay sa punoan sa tambis kay basa man, aron mauga.” (edbarrita@gmail.com)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 04, 2017.

