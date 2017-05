Editoryal: Mentalidad nga hiwi

Editoryal Cartoon by Ariel Itumay

ANG Bus Rapit Transit (BRT) system gi-target unta nga human karong 2018 kon nasugdan pa kini niadtong 2016. Daghan ang mga nagtuo nga masugdan na kini tungod sa subsob nga mga konsultasyon sa tanang apektadong mga sektor. Apan 2017 na lang, wa pay anino sa BRT ug mga pasilidad niini nga makita. Ang administrasyong Duterte naghisgot na usab hinuon og laing matang sa pampublikong transportasyon. Ang BRT niadto pang 1990s giplanong ipatuman dinhi sa Sugbo taliwa sa nagkagrabeng kahimtang sa trapiko apan, naabtan na lang sa nalantawan na kaniadto nga problema, wa gihapon kini mapatuman. Mao ni ang sakit sa kagamhanan sukad pa kaniadto. Dunay bag-ong plano ug panglantaw matag dunay bag-ong administrasyon nga moasumer. Gawas sa pag-usab-usab, taras na usab ang pag-unya unya sa pagpatuman sa usa ka proyekto hangtod nga modako ang suliran ug lisod nang sulbaron, sama sa trapiko karon. Naunhan sa kalamboan ang mga imprastraktura, sama sa mga karsada. Ang kapasidad karon sa kadalanan ubos kaayo itandi sa gidaghanon sa mga sakyanan. Naghimong komplikado sa problema mao ang pagdaghan sa mga estrakturang pribado nga naghimong imposible sa pagpa­lapad sa mga karsada. Wa pay labot ang kakuwang sa estriktong pagpatuman sa building code sa nasod. Unta usbon na sa kagamhanan ang mentalidad nga unya-unya, kakuwang sa panglantaw ug kaikag sa pagpadayon kon unsay nasugdan. Di hunahunaon ang dakong galastuhan. Kon kaniadto gipatuman pa ang mga proyekto sa way paghuna-huna sa gasto, di tingali makagrabe ang problema. Apan tungod sa di maayong mentalidad sa mga lider, nag-antos ang katawhan sa suliran nga hangtod karon, wa kasulbaran samtang nagkagrabe.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 04, 2017.

