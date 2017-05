Nalzaro: Radyo sa City Hall

NAGPLANO ang "kanhi laos nga pulitiko" nga mo-operate og usa ka FM radio station ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo aron makapaminaw kuno siya sa iyang nga paboritong mga huni ug musika ug ingon man makahatag og tukmang inpormasyon kabahin sa dagan sa trapiko ug sa panahon sa kalamidad. Ambot og nangunsulta ba kaha siya og mga expert o sa iyang mga higala nga anaa sa broadcast media. Bisan unsa na lay mahunahunaan ug wala maghunahuna kon unsa ang mamahimo nga sangputanan. Nasayod ba kaha siya no kon pila ang magasto sa pag-operate og usa ka radio station. Aw, hinuon, kuwarta man sa mga magbubuhis ang gamiton. Pero porbida gastuhon lang ang kuwarta sa mga magbubuhis gumikan lang sa iyang personal ug pulitikal nga interes. Dili kuno ganahan siya mamainaw sa mga private radio stations kay puno sa mga commercials ug mapakgang ang iyang pagpaminaw. Aw, kon gusto siyang maminaw sa iyang mga paboritong musika, nganong maminaw pa man siya sa FM station? Nganong dili man siya mag-download og music sa iyang cellular phone, iPad, USB o sa iyang computer? Kabahin sa inpormasyon sa traffic ug mga kalamidad, kay ngano man diay wala maghimo niini ang mga AM stations? Porbida panahon sa kalamidad o bisan sa normal nga panahon, naghatag ang mga AM stations og traffic ug weather updates. Wala lang siguro siya maminaw kay ang ubang mga AM news and commentary anchors siya man ang bombahan. Unya panahon sa kampaniya, dili kaha niya gamiton ki­ning maong radio station sa iyang pamulitika? Porbida no, wala na lang gyud siya mauwaw sa iyang plano. Gamiton ang kuwarta sa mga magbubuhis sa iyang pulitikanhong ambisyon? Pagkabaga god niya ug nawong. (bobby@sunstar.com.ph)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 04, 2017.

Latest issues of SunStar Superbalita-Cebu also available on your mobile phones, laptops, and tablets. Subscribe to our digital editions at epaper.sunstar.com.ph and get a free seven-day trial.