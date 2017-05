Niñal: Amazing palabad

SIGE na kog kakita ini nila sa online kay paborito ning piktyuran sa mga turista. Apan wa gihapon ko kaandam sa dihang anaa na sila sa akong atubangan. Ang akong gipasabot mao ning windmills sa Ilocos Norte, diin nanglaag mi sa akong misis sa miaging semana. Usa ra ni sa pipila ka lugar nga gilaag namo sa Ilocos Norte ug Ilocos Sur sa lima ka adlaw namong pagbisita didto. Apan kining mga higanteng windmills ang usa sa di nako malimtan. Ka-imagine ka anang ma­kakita kag abat unya wa ka kahibawo mahadlok ba ka o mokatawa kay di ka sure tinuod ba imong nakita o basin nagdamgo ra ka? Ingon ana akong gibati. Ambot sakto ba akong ana­lohiya, kay pwede man pud ko moingon nga mora kog nakakitag ginoo. Naay iningles ani nga termino, kanang gii­ngon nga “amazing.” Amazing ang pu­long nga imong gamiton sa butang nga makapabilib, ma­ka­pahibong, makapakurat nimo. Kining mga windmills, o wind turbines, maoy nagsuplay og kuryente sa Ilocos ug nakabenepisyo sa liboan ka mga pamilya didto. Adunay 20 kabuok niini sa kabaybayonan sa lungsod sa Bangui ug 50 kabuok sa kabukiran sa silingang lungsod sa Burgos. May gitas-on kini nga 70 metros, sama sa gitas-on sa 23 ngadto sa 25 ka andana nga building. Labihang taasa. Ang iyang lawas di magakos sa napulo ka tawo. Mga 300 metros ang ilang distansya matag usa. Ang ilang mga palabad 41 metros ang gitas-on, nga kon maigo ka adto na tingali puniton sa China imong ulo. Naghisgot kog China kay kini sila nag-atubang sa South China Sea, o West Philippine Sea kon kitang mga Pinoy ang pasultion. Basin tingali nagduda ang mga Chinese nga nagtukod tag mga higanteng armas panggubat nga gipunterya sa ilang nasod, mao nga giokupar dayon nila ang West Philippine Sea. Apan ang labing importante, di makadaot sa kinaiyahan ang windmills kay hangin iyang gigamit. Ug dinhi ko nasuya sa Ilocos. Samtang kita diri coal power gihapon ang mentalidad, ang mga taga Ilocos nag-una na natog pila ka dekada sa pag-amuma sa kinaiyahan. Ug dia pa, ang Cebu usa sa mga lugar sa Pilipinas nga gipilian unta alang ining mga windmills. Apan ambot unsang pagkaunsaa nga wa man nato nakuha ang proyekto. Basin ang tinuoray nga mga abat naa sa atong lokal nga gobyerno. Amazing.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 04, 2017.

