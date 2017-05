Editoryal: Pagpabaya

Editorial Cartoon by John Gilbert Manantan

ANG butane mao na usab ang gitumbok nga hinungdan sa sunog sa Brgy. Canjulao, dakbayan sa Lapu-Lapu nga nikutlo sa kinabuhi sa usa ka lola ug iyang apo niadtong Martes sa hapon. Daghan sa nangaging sunog nga gitumbok ang butane canister nga maoy hinungdan. Kuyaw ang butane canister nga nagamit na ug gisudlan og liquified petroleum gas (LPG) tungod kay ang sudlanan wa gigama alang sa LPG. Gigama kini alang sa butane.

Ang butane gigamit sagad sa pagluto sa gawas. Apan bisan pa sa kakuyaw niining gi-refill nga butane canisters, daghan gihapon ang naggamit niini sa pagpangluto, labina sa mga tindahan tungod kay barato ra. Nangyawat sa mas barato nga gamit sa pagpangluto, bahala na sa kakuyaw. Ang tanang butane canisters nga refill nga gibaligya pulos ilegal kay way gitugtan bisan usa ang Department of Energy (DOE) apan, daghan gihapon ang mga namaligya. Bag-o ra gani nga nakasakmit og butane canisters ang mga awtoridad sa usa ka tindahan sa dakbayan sa Talisay. Kini nagpasabot sa kapakyas sa kagamhanan sa pagpanakop sa mga namaligya niini. Pila man usab kaha ka lokal nga kagamhanan ang nagpasar og ordinansa nga magpahamtang og silot sa namaligya niini? Bisan ang mga barangay wa magpakabana sa pagpanakop niini bisan kon dayag kining gipang-display sa mga tindahan. Unta ang barangay maoy labing unang mohimog lakang batok niini, bisan na lang unta sa monitoring aron motaho sa hingtungdang mga ahensya. Hangtod nga di mohimo og tinud-anay nga lakang ang kagamhanan batok sa ilegal nga pagpamaligya sa butane canisters, daghan pang sunog nga mokalas og kinabuhi ang mahitabo.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 05, 2017.

