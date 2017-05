Nalzaro: Mga Promdi naghawod sa bar

MATOD pa sa asoy ni Atty. Eddie Barrita, bureau chief sa Philippine News Agency (PNA 7) ug atong kaubang kulumnista dinhi sa Superbalita ug SunStar Cebu, nga pagkahuman niya og take sa bar examination mga 20 ka tuig na ang nakalabay, diha siya nag-ampo sa Labaw’ng Makagagahum. Matod niya nga ang iya lamang gipangayo sa Ginoo nga kon mopasar siya labing maayo. Apan kon dili man siya mapasar, naghangyo siya sa Ginoo nga dili lang unta siya boangon.

Tiaw nimo na? Dinhi nato masukod kon unsa diay kalisod kining mokuha og bar exam. Ang bar exam maoy kinalisoran sa tanang licensure examinations. Inig pa lang sa bar sa sunod-sunod nga upat ka Dominggo, daghan na ang mosurender. Ang ubang mga examinees mokalit lang kuno og katawa ug dayon mo-walk out o dili mopadayon sa pag-take sa examination. Ang uban mo-inom na god og tinta sa ballpen.

Pero si Atty. Barrita, morag wala lang pag-review niya. Kon unsa ang iyang gihimo sa iyang pag-take sa law sa University of the Visayas (UV) mao ra pod iyang gihimo pag-review niya. (Mas taas pa ang panahon sa pag-inom-inom kay sa review). Pero pasar man gihapon. Take one pa. Wala lang mo-top. Di man sab kuno mohatag og awto ang UV sa mga topnotchers.

Dihay amigo si Atty. Barrita nga iyang gikasakay sa barko pauli na diri sa Cebu human sa bar exam. Samtang naglawig ang barko sa kadagatan, iyang gipanglabay ang iyang law books sa dagat kay sa iyang paminaw hagbong gyud siya. Apan nakapasar diay. Hinoon, wala na man kinahanglana ang mga libro karon kay naa namay Google.

Sa 2016 bar exam nga gipagawas niadtong miaging adlaw, nangharos ang mga taga probinsiya sa top 10. Ang first, third, seventh ug eight placers, taga University of San Carlos, Nanghawod pod ang taga Silliman University. Walay misulod sa top 10 gikan sa mga inilang unibersidad sa kauluhan sama sa University of the Philippines, Ateneo de Manila, San Beda ug La Salle. Mga promdi (from the province) ug mga Bisdak maoy nanghawod. Congratulations! (bobby@sunstar.com.ph)