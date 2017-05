Rabacal: Gina Lopez dili motuo’g balaud

ANG Commission on Appointments (CA) mi-reject sa appointment ni Department of Environment and Natural Resources (DENR) Secretary Gina Lopez. Wa nay mahimo si Presidente Duterte kon dili sa pagtudlo og laing kalihim sa DENR. Mahinayon na tingali pagkatudlo ang usa ka Mark Tolentino nga maoy gipili kuno sa Malacañang nga mohulip sa pwesto ni Lopez. Ako buot unta nga makompirmar si Lopez hang­tud niadtong kataposan niyang confirmation hearing. Sa dihang gipangutana siya kon unsang balaura ang iyang gibasihan sa iyang giku­brang salapi gikan sa mga miner alang sa nadisturbo niining ka­yutaan, iya kining gitubag nga ang kaa­yuhan sa ka­tawhan mas labaw pa kay sa balaud. Nasagmuyo ko sa maong tubag. Nagpakita kini nga mas labaw pa siya sa balaud. Ang tawo, labi na ang dakung opisyal sa gobiyerno, nga dili motuo og balaud sa nasud dili angay mohupot og katungdanan. Anaay panultihon nga masakit man ang balaud apan kinahanglan kining tumanon kay mao kini ang balaud. ABS-CBN fran­chise Mihulga si President Duterte nga iyang tangtangan og franchise ang ABS-CBN network ug bawion ang mga kabtangan nga iya sa gobiyerno nga gigamit karon sa maong higanteng network. Nipasangil ang presidente nga aduna siyay nabayran na nga political advertisement niadtong miaging campaign period apan wa kuno i-air sa maong television network. Ang gipasabut kuno sa presidente nga kabtangan sa gobiyerno mao kadtong gipamalit niining mga equipment ug u­­­bang mga butang aron pagpa­lig-on sa maong broadcast network nga karaan ug nangadaut na ang ubang gamit niini. Ako nagtuo nga aduna pay mas lawom nga katarungan kining kalagot sa presidente sa maong network. Kinahanglang esturyahon sa ABS-CBN si President Duterte aron kapangitaan og solusyon ang maong problema kay makalulouy ang mga trabahador niini nga nagtrabaho sa ilang radio ug television network sa tibuok Pilipinas. Bright gyud ang Bisdak Mga Bisayang-daku (Bisdak) ang nanguna kun top ten karon sa bar exams kansang re­sulta gi-release niadtong Mi­yerkules. Ang first, third, seventh ug eight placers gikan sa University of San Carlos dinhi sa Cebu samtang ang uban gikan sa nagkalainlaing dapit sa Kabisay-an ug Mindanao. Wa manimaho ang kanunay nga moduminar sa bar exams nga mao ang Ateneo de Manila University ug ang University of the Philippines ug ubang mga unibersidad ug kolihiyo sa kauluhan. One hundred percent usab ang mipasar sa mikuha sa bar gikan sa University San Carlos. Atong pahalipayan ang ta­­nang mipasar sa bar karong tuiga labi na gayud si Atty. Hope Baquero, anak ni veteran mediaman Ely ug Baby Baquero. (msr1144@yahoo.com)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 05, 2017.

