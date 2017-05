Albor: Pangandoy sa mga mamumuo

KADTONG negatibong komentaryo tali nila ni Pres. Rodrigo Duterte ug international communities nakapabalaka sa mga investors. Gikataho nga dunay pipila nga hinay-hinayng mihaw-as sa ilang investment hinungdan sa pagtikyaob sa peso ngadto sa P48.26 nga kaniadto miabot og P50 ang usa ka dolyar. Apan kon usisahon dunay tulo ka mga hinungdan sa pagkatibugsok sa balor sa peso. Una, federal reserves sa World Bank ug ang plano nga patas-an ang interest rates sa mga utang sa nasod. Ikaduha, walay tino nga palisiya kalabot sa ekonomiya nga posibling makadiskorahi sa mga langyawng magpapatigayon. Ikatulo, risgo sa atong import-oriented-economy nga dunay posibilidad sa pagmaneobra sa mga langyaw nga maoy dominante sa global market. Dakog natampo sa atong panudlanan ang dolyar gikan sa mga Overseas Filipino Workers maisip nga bayani sa atong ekonomiya. Apan sa kinabag-ang mamumuo nga nia sa nasod ibobo ang ilang kaalam nangandoy sa maayong suhol, benipisyo ug mapapas ang kalbaryo nga gidalit sa Contractualization, balaod nga gipahimuslan sa mga kompaniya ang paglihay sa SSS, Pag-ibig, Philhealth, 13th month pay ug bonus. Ang pagsopsop sa kusog, singot ug kabudlay sa kabos nga mga mamumuo matapos kon tumanon ni Duterte ang pagsapaw o paglibkas sa maong balaod pinaagi sa Kongreso. Nob. 8,2016 ang DOLE miisyo og department order bahin sa kontraktwalisasyon unsaon pag-igo sa sulbad sa kasamtangang Labor Code Article 6 nga nagtugot sa mga trabahante nga i-ubos sa contract nga sabakon sa agency. Tulo ka anggulo ang gilihok sa DOLE . Una, hangyuon ang mga employer nga ipa-regular ang mga empliyado. Ikaduha, sulbaron pinaagi sa pagtuki sa management, labor ug gobyerno. Ikatulo, ang pagre-view sa Labor Code nga nagkinahanglan sa kasingkasing sa Kongreso paglibkas, pag-amendar o pagsapaw sa Contractualization Law. Kon matuman dakong gasa sa mga anak sa singot. Gituki sa DOLE ug RTWPB ang tulo ka petisyon nga usbawan ang suholan. P161 matag adlaw sa Trade Union Congress, P161 sa Alliance of Proressive Labor ug P101.34 sa Agricultural, Commercial and Industrial Workers Union. Apan sa Peb. 16,2017 P13 pesos ra ang giaprobahan sa RTWPB diin P366 na ang minimum nga suhol nga naimplementar Mar­so 10, 2017. Giumentohan u­­­sab ang mga katabang gikan sa P2,500 ngadto sa P3,000 ubos sa Kasambahay Law nga dunay Pag-ibig fund, Philhealth ug SSS. Samtang nagsangkiig sa kinitaan ang mga mamumuo niay mga ahensya sa gobyerno nga naulipon sa kurapsyon. Nag-una ang Manila gisundan sa Cebu, Metro Davao, Cagayan de Oro, Iligan City Metro Angeles, Cavite, Laguna, Batangas ug Iloilo City dayag nga nangayog suborno sa mga transaksyon. Uwahing SWS survey sa 2016 labing kurakot ang mga kawani sa BOC gisundan sa LTO, DBM, PNP, DPWH, DOTC, BIR ug House of Representatives. Good rating ang DTI, DOLE, Office of the President, DOH, CSC, DeptEd, SSS, Supreme Court ug Ombudsman. Very good rating ang SEC. (csa_1156@yahoo.com/0916-734-5737)

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 06, 2017.

