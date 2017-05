Binghay: Makuha nga benipisyo sa mga SP

APAS-SUMPAY sa akong gihisgutan sa mi-aging Sabado, atong tukion karon ang mahitungod sa mga benipisyo ug pribilihiyo nga madawat o makuha sa usa ka nag-inusarang ginikanan o Solo Parent (SP) basi sa Republic Act 8972 kun Solo Parent Act of 2000. Ang Solo Parent ID nga ma­kuha gikan sa pinakaduol nga sangang buhatan sa Depart­ment of Social Welfare and Development (DSWD) ma­kapamatuod nga siya nalista, naihap ug naapil na sa ta­laan isip usa ka legal nga Solo Parent nga mahimong ma­kadawat sa mga hinabang ug ispisyal nga mga pribilihiyo gikan sa pangagamhanan o pribadong sektor. Niadtong nag-inusarang gi­nikanan nga ang kita ubos sa poverty threshold (kinatibuk-an nga kita sa banay sulod sa usa ka tuig) nga gitakda sa National Economic and Development Authority (NEDA), ug nahuman na sa makuting pakikusi sa DSWD social worker, maoy priority ug unahon sa paghatag og tukmang pagtagad ug serbisyo gikan sa mga buhatan sa Department of Health (DOH), Education Services sama sa CHED ug TESDA ug National Housing Authority (NHA) ug Department of Labor (DOLE). Samtang ang nanrabahong SP maka-apply sab og parental leave gikan sa ilang buhatan subay sa kaugalingong lagda o polisiya sa ilang tagsa-tagsa ka opisina. Kon naka-abot na og usa ka tuig ang SP sa iyang pagpanrabaho, mahimo na silang makakuha og pito ka adlaw nga solo parent leave basta lang ang tuyo ug tumong ini para sa kaayuhan sa bata sama sa pagpa- enroll, ka­lihukan sa eskwelahan, pag­pa-tambal o pa check-up, graduation, birthday, communion og uban pa nga nagkinahanglan sa presinsya sa ginikanan. Giklaro sab sa maong balaod ngadto sa mga tigdumala sa mga kompaniya, tunghaan sa gobyerno o pribadong sector, nga dapat way diskriminasyong mahitabo sa natad sa ilang pagpanrabaho. Gani, gi ingganyo sila sa pagtabang sama sa paghatag og flexible schedule o working time para sa mga SP nga mamumuo basta dili lang kini maka-apikto o makaundang sa operasyon sa trabaho. Kon duna kay nailhang SP, isugod na sa pagsabwag ning maayong balita.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 06, 2017.

