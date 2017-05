Editoryal: Sipyat nga target

Editoryal Cartoon by Ariel Itumay

SA ikaduhang higayon, gisalikway sa Kongreso ang appointment ni Environment Secretary Regina Paz “Gina” Lopez. Walo lang sa 25 ka mga sakop sa CA ang nikompirmar sa iyang appointment. Nangu sa pagsalikway sa iyang appointment mao ang tsirman sa Committee on Environment, Senador Emmanuel Pacquaio. Matod pa ni Lopez nga ang interes sa mga negusyante ang natuman. Ang iyang gitumbok mao ang mga negusyante og minahan nga iyang napasirhan ug kadtong mga nagkontrata nga iyang gikanselar. Gidawat na niya ang pagsalikway sa CA. Tingali nakahibawo siya nga tungason kaayo ang iyang appointment tungod sa kadaghan sa dagkong mga negusyante nga iyang naligsan. Bisan tuod kon siya adunahan apan, ang iyang prinsipyo kuno naa sa pagpanalipod sa kalikupan. Sa iyang pagpangatungdanan, iyang gipasirhan ang 23 ka mga minahan ug pagsuspenso og laing lima. Matod niya nga nakugang siya sa iyang nakita nga dakong kadaut nga nahimo sa mga minahan ngadto sa kalikupan, labina sa mga watershed. Apan kadaghanan sa mga sakop sa CA wa mopalit sa iyang sulti tungod sa pagduda nga duna siyay gipaboran nga kompaniya sa minahan nga supporter sa Liberal Party. Di tingali mga minahan ang labing dakong hulga sa kalikupan. Ang hulga mao ang kahugaw sa dagkong mga siyudad tungod sa di maayong paglabay sa mga hugaw, sama sa basura ug industrial waste gikan sa mga pabrika. Kon kini pa unta ang giuna ni Lopez ug gitutokan niya og maayo, posibleng makakuha pa siya og suporta sa kadaghanan sa mga magbabalaud. Naa sa patag ang mas dakong hulga, layo pa ang mga minahan sa kabukiran.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 06, 2017.

