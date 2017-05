Nadela: Pag-ugmad sa Butuanon River

KAUBAN ang among presidente sa Cebu Federation of Beat Journalists (CFBJ) Ely Baquero sa SunStar Cebu ug Michelle Palaubsanon sa The Freeman, among nahimamat ug nainterview si DPWH Secretary Mark Villar karong bag-o. Puno sa kasayuran nga may labot ang mga proyektong inprastraktura ang among gisaw-an niadtong buntaga. Sa iyang pasiunang pamaha­yag, gipahibalo ni Villarvang iyang gitawag nga mega projects para sa Sugbo nga mobalor ug binilyon ka pisos. Una ang Metro Cebu Expressway nga manukad sa Naga City hangtod sa Danao City. Sa ato pa ang maong highway nga dunay upat ngadto sa unom ka lane motadlas sa usa ka bahin sa Naga City, Minglanilla, Talisay City, Cebu City, Mandaue City, Consolacion, Lilo-an, Com­postela hangtod sa Danao City. May gilay-on kini nga 74 kilometros ug gibanabana nga mobalor og dul-an sa P50 bilyones. Matod ni Villar nagpadayon ang pagtuon ug gitakdang ipatuman sunod tuig. Laing mga proyekto nga binilyon ka pisos gihapon ang budget mao ang duha ka underpass nga tukoron sa may Natalio Bacalso Avenue sa Cebu City ug United Nations Avenue sa Mandaue City. Mga proyekto ni pagsulbad sa nagka grabe nga problema sa trapiko. Bitaw kon gikan ka sa south unya imong tuyo mao ang Da­nao City o Airport ngano man tuod nga moagi pa man ka og South Coastal Road sa Talisay, SRP sa Cebu City ug Man­daue City kon dunay laing kaa­gian parehas ba sa biyahe pa­dung sa Balamban ug Asturias. Ka­niadto Uling ug Manipis ra ang mahimong kaagian. Sa dihang giablihan ni kanhi gobernador Lito Osmeña ang Transcentral Highway dali na kaayo ang mga biyahe padung ning mga lungsura ug sikbit nga mga dapit. Ang laing mga proyekto para sulbad sa baha mao ang duha ka dagkong dam nga maoy sipongan sa tubig gikan sa bukid. Duna pa’y laing plano pagkawot ilawom sa oval sa Cebu City Sports Center aron pundohan sa tubig panahon sa ting-ulan. Sa wa pa natapos ang interview nihisgut si Villar nga palambuon sab niya atong kasapaan isip laing paagi pagsulbad sa baha. Mao nga akong gisingit ang himatyonon nga Butuanon River ug salamat nga positibo niya kining gidawat. Manghinaot nga gawas sa Gua­dalupe River di ma­ka­lim­tan ang Butuanon River nga gitu­hoan natong tanan angay nga hatagan og prayoridad. Pun­do ra man gyud ang kulang ning maong sapa aron mabalik ang iyang katahom. Ug labaw sa tanan masulbad ang dugay nang giantos nga baha sa usa ka bahin sa Cebu City ug dakong bahin sa Mandaue City.

Gipatik sa mantalaang Superbalita Cebu Mayo 06, 2017.

